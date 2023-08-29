Финляндия возобновляет прием заявлений на визы для россиян

29 августа 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

Финляндия возобновит прием заявлений россиян на получение визы Фото: Анна Майорова © URA.RU С 1 сентября Финляндия возобновляет прием заявлений на визы в Санкт-Петербурге и северо-западе РФ через визовые центры VFS Global. Об этом рассказали в МИД Финляндии. «Финляндия возобновит с 1 сентября прием заявлений на визы», — сообщается на официальном сайте МИД. Там добавили, что также с этой даты посольство Финляндии в Москве будет обрабатывать консульские и въездные вопросы, которые ранее решались в Санкт-Петербурге. Заявления на визу будут приниматься только в визовых центрах VFS Global. 28 июля стало известно, что посольство Финляндии с 1 августа прекратит прием заявлений на выдачу виз. Также прекращалось и обслуживание клиентов в Петербурге.

С 1 сентября Финляндия возобновляет прием заявлений на визы в Санкт-Петербурге и северо-западе РФ через визовые центры VFS Global. Об этом рассказали в МИД Финляндии. «Финляндия возобновит с 1 сентября прием заявлений на визы», — сообщается на официальном сайте МИД. Там добавили, что также с этой даты посольство Финляндии в Москве будет обрабатывать консульские и въездные вопросы, которые ранее решались в Санкт-Петербурге. Заявления на визу будут приниматься только в визовых центрах VFS Global. 28 июля стало известно, что посольство Финляндии с 1 августа прекратит прием заявлений на выдачу виз. Также прекращалось и обслуживание клиентов в Петербурге.