Финляндия прекратит прием заявок на визы в Петербурге

С 1 августа Финляндия прекратит прием заявлений на выдачу виз и обслуживание клиентов в Петербурге. Об этом заявили в посольстве республики.
«Финляндия прекратит прием заявлений на выдачу виз и обслуживание клиентов в Петербурге», — говорится в заявлении посольства. Там добавили, что аналогичная ситуация произойдет и в официальных визовых центрах VFS Global.
С 1 августа Финляндия прекратит прием заявлений на выдачу виз и обслуживание клиентов в Петербурге. Об этом заявили в посольстве республики. «Финляндия прекратит прием заявлений на выдачу виз и обслуживание клиентов в Петербурге», — говорится в заявлении посольства. Там добавили, что аналогичная ситуация произойдет и в официальных визовых центрах VFS Global.