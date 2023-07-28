Финляндия прекратит прием заявок на визы в Петербурге

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Финляндия перестанет выдавать визы в Петербурге Фото:

С 1 августа Финляндия прекратит прием заявлений на выдачу виз и обслуживание клиентов в Петербурге. Об этом заявили в посольстве республики.

«Финляндия прекратит прием заявлений на выдачу виз и обслуживание клиентов в Петербурге», — говорится в заявлении посольства. Там добавили, что аналогичная ситуация произойдет и в официальных визовых центрах VFS Global.

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С 1 августа Финляндия прекратит прием заявлений на выдачу виз и обслуживание клиентов в Петербурге. Об этом заявили в посольстве республики. «Финляндия прекратит прием заявлений на выдачу виз и обслуживание клиентов в Петербурге», — говорится в заявлении посольства. Там добавили, что аналогичная ситуация произойдет и в официальных визовых центрах VFS Global.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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