Политолог предупредил, что Запад попытается повлиять на результаты российских выборов-2023

Политолог Асафов: ожидается вмешательство иностранных спецслужб в итоги выборов в РФ-2023

30 августа 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Западные спецслужбы попытаются саботировать выборы в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные спецслужбы и представители украинской военной пропаганды попытаются вмешаться в выборы, которые пройдут в России в сентябре. Такой прогноз сделал федеральный политолог Александр Асафов на конференции, посвященной обзору предвыборной кампании-2023. «По всей стране, во всех кампаниях ожидается вмешательство в ход результатов голосования внешних акторов, среди которых есть представители уехавшей несистемной оппозиции и, конечно, западные спецслужбы и представители украинской военной пропаганды. Этот фактор нужно учитывать. Такое воздействие будет и на избирателя, и в целом на ход голосования», — поделился Асафов. С точкой зрения Асафова не согласился директор Центра политической конъюктуры Алексей Чеснаков. «Я не уверен, что кто-то будет на что-то влиять. Попытки будут, но неудачные», — заявил Чеснаков. Ранее URA.RU сообщало, что единый день голосования в 2023 году станет реваншем для «Единой России» после неудачной пенсионной реформы. Переизбирающиеся на новый срок губернаторы от партии власти также могут улучшить собственные результаты по сравнению с 2018 годом.

Западные спецслужбы и представители украинской военной пропаганды попытаются вмешаться в выборы, которые пройдут в России в сентябре. Такой прогноз сделал федеральный политолог Александр Асафов на конференции, посвященной обзору предвыборной кампании-2023. «По всей стране, во всех кампаниях ожидается вмешательство в ход результатов голосования внешних акторов, среди которых есть представители уехавшей несистемной оппозиции и, конечно, западные спецслужбы и представители украинской военной пропаганды. Этот фактор нужно учитывать. Такое воздействие будет и на избирателя, и в целом на ход голосования», — поделился Асафов. С точкой зрения Асафова не согласился директор Центра политической конъюктуры Алексей Чеснаков. «Я не уверен, что кто-то будет на что-то влиять. Попытки будут, но неудачные», — заявил Чеснаков. Ранее URA.RU сообщало, что единый день голосования в 2023 году станет реваншем для «Единой России» после неудачной пенсионной реформы. Переизбирающиеся на новый срок губернаторы от партии власти также могут улучшить собственные результаты по сравнению с 2018 годом.