The Spectator: США вынудят Украину воевать только с помощью «воображения»

31 августа 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Украине придется воевать с ограниченными ресурсами из-за сокращения поддержки США, пишет The Spectator Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не рискнут в начале предвыборной гонки 2024 года увеличивать или модернизировать военную помощью Украине. Такое мнение опубликовал британский журнал The Spectator. Издание полагает, что вооруженным силам Украины придется применить воображение, чтобы продвигаться дальше с оставшимися ресурсами. «По мере того как США вступают в цикл праймериз и выборов 2024 г., представляется маловероятным, что администрация [президента США Джо] Байдена рискнет резко увеличить или модернизировать военную помощь. Жестокий итог таков: теперь все зависит от воображения и боевого духа Украины», — пишет журнал The Spectator . Издание полагает, что администрация Джо Байдена будет бороться в Конгрессе США за сохранение нынешнего уровня поддержки. Эта проблема становится межпартийной, что «смертельно опасно для Киева», пишет издание. США и другие страны оказывают поддержку Украине с самого начала спецоперации РФ. За это время Пентагон поставил Киеву свыше трех миллионов ракет, а также артиллерийских и минометных снарядов. При этом помощник министра обороны США Мара Карлин подчеркивала, что американский военно-промышленный комплекс не справляется с помощью Украине. По ее словам, спецоперация РФ обнажила проблемы, которые были известны уже несколько лет.

США не рискнут в начале предвыборной гонки 2024 года увеличивать или модернизировать военную помощью Украине. Такое мнение опубликовал британский журнал The Spectator. Издание полагает, что вооруженным силам Украины придется применить воображение, чтобы продвигаться дальше с оставшимися ресурсами. «По мере того как США вступают в цикл праймериз и выборов 2024 г., представляется маловероятным, что администрация [президента США Джо] Байдена рискнет резко увеличить или модернизировать военную помощь. Жестокий итог таков: теперь все зависит от воображения и боевого духа Украины», — пишет журнал The Spectator. Издание полагает, что администрация Джо Байдена будет бороться в Конгрессе США за сохранение нынешнего уровня поддержки. Эта проблема становится межпартийной, что «смертельно опасно для Киева», пишет издание. США и другие страны оказывают поддержку Украине с самого начала спецоперации РФ. За это время Пентагон поставил Киеву свыше трех миллионов ракет, а также артиллерийских и минометных снарядов. При этом помощник министра обороны США Мара Карлин подчеркивала, что американский военно-промышленный комплекс не справляется с помощью Украине. По ее словам, спецоперация РФ обнажила проблемы, которые были известны уже несколько лет.