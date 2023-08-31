The Spectator: США вынудят Украину воевать только с помощью «воображения»

США не рискнут в начале предвыборной гонки 2024 года увеличивать или модернизировать военную помощью Украине. Такое мнение опубликовал британский журнал The Spectator. Издание полагает, что вооруженным силам Украины придется применить воображение, чтобы продвигаться дальше с оставшимися ресурсами.
«По мере того как США вступают в цикл праймериз и выборов 2024 г., представляется маловероятным, что администрация [президента США Джо] Байдена рискнет резко увеличить или модернизировать военную помощь. Жестокий итог таков: теперь все зависит от воображения и боевого духа Украины», — пишет журнал
Издание полагает, что администрация Джо Байдена будет бороться в Конгрессе США за сохранение нынешнего уровня поддержки. Эта проблема становится межпартийной, что «смертельно опасно для Киева», пишет издание.
США и другие страны оказывают поддержку Украине с самого начала спецоперации РФ. За это время Пентагон поставил Киеву свыше трех миллионов ракет, а также артиллерийских и минометных снарядов. При этом помощник министра обороны США Мара Карлин подчеркивала, что американский военно-промышленный комплекс не справляется с помощью Украине. По ее словам, спецоперация РФ обнажила проблемы, которые были известны уже несколько лет.
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