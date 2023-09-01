На Челябинскую область обрушатся сильные ливни

Челябинские синоптики выступили с экстренным предупреждением
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первая гроза. Челябинск, пешеход, гроза, зонт, непогода, зонтик, ливень, осадки, шлагбаум, дождь, климат
В ночь на 2 сентября в регионе пройдут сильные ливни Фото:

В Челябинской области в ночь на 2 сентября ожидаются сильные ливни. Об этом URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-112 (ЕДДС) Челябинска.

«С 19:00 1 сентября и ночью 2 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные ливни», — заявили URA.RU в ЕДДС. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

В областном центре спустя несколько дней дождей продолжает затапливать улицы. К вечеру 1 сентября от жителей поступило 12 заявок о подтоплениях.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области в ночь на 2 сентября ожидаются сильные ливни. Об этом URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-112 (ЕДДС) Челябинска. «С 19:00 1 сентября и ночью 2 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные ливни», — заявили URA.RU в ЕДДС. В регионе объявлено штормовое предупреждение. В областном центре спустя несколько дней дождей продолжает затапливать улицы. К вечеру 1 сентября от жителей поступило 12 заявок о подтоплениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...