На Челябинскую область обрушатся сильные ливни

В ночь на 2 сентября в регионе пройдут сильные ливни
В Челябинской области в ночь на 2 сентября ожидаются сильные ливни. Об этом URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-112 (ЕДДС) Челябинска.
«С 19:00 1 сентября и ночью 2 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные ливни», — заявили URA.RU в ЕДДС. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
В областном центре спустя несколько дней дождей продолжает затапливать улицы. К вечеру 1 сентября от жителей поступило 12 заявок о подтоплениях.
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