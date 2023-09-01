На Челябинскую область обрушатся сильные ливни

Челябинские синоптики выступили с экстренным предупреждением

В ночь на 2 сентября в регионе пройдут сильные ливни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в ночь на 2 сентября ожидаются сильные ливни. Об этом URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-112 (ЕДДС) Челябинска.

«С 19:00 1 сентября и ночью 2 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные ливни», — заявили URA.RU в ЕДДС. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

В областном центре спустя несколько дней дождей продолжает затапливать улицы. К вечеру 1 сентября от жителей поступило 12 заявок о подтоплениях.