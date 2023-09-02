Что известно о погибшем актере Алексее Янине

Артист театра и кино Алексей Янин умер на 41-м году жизни

02 сентября 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Алексей Янин перенес в 2015 году инсульт, после которого он не смог поправиться Фото: Российский академический Молодежный театр — РАМТ/ВКонтакте Российский актер фильмов и сериалов Алексей Янин умер в возрасте 40 лет. С 2015 года он боролся с последствиями тяжелого инсульта. URA.RU приводит краткую биографию актера, его заслуги и причину смерти. Чем запомнился Алексей Янин Актер родился 14 марта 1983 года. Дебютировал в кино он в 2002 году. Тогда Янин снялся в первом сезоне сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». За свою карьеру он сыграл в более чем 26 фильмах и сериалах. Среди них: «Опережая выстрел», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Острог. Дело Федора Сеченова», «Дочки-матери», «Универ» и другие. Актер перестал сниматься в фильмах после 2015 года. Алексей Янин также участвовал в театральных постановках. В 2004 году он выпустился из Высшего театрального училища имении Михаила Щепкина. В том же году он был принят в группу Российского академического молодежного театра (РАМТ). В театре он сыграл в следующих постановках: Карраско в «Дон Кихоте», Христиан Теодор в спектакле «Тень», Принц в «Золушке», юный Саша Герцен в трилогии «Берег утопии», Ян в дилогии «Инь и Ян», Иван Шатов в спектакле «Шатов. Кириллов. Петр» по роману Федора Достоевского «Бесы» и другие. Что случилось с актером в 2015 году В 2015 году Янин перенес инсульт, из-за него он полгода был в коме. После этого актер был вынужден передвигаться в инвалидной коляске. За ним все время ухаживала его жена, певица Дарья Клюшникова. Клюшникова отмечала, что после болезни у ее мужа возникли серьезные проблемы с речью и памятью. По ее словам, инсульт случился из-за того, что актер, у которого были проблемы с сосудами, много работал, передает News.ru. Спустя пять лет после инсульта актер встал на ноги. Перед этим он перенес множество операций. Мать Алексея Ольга Янина отмечала, что на то время актер стал инвалидом первой группы. По ее словам, у него не было шансов на полное выздоровление. Когда умер Алексей Янин Алексей Янин умер на 41-м году жизни. В РАМТ отметили, что последние восемь лет актер боролся с последствиями тяжелого инсульта. Все это время ему помогали его коллеги. В театре выразили искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью Янина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский актер фильмов и сериалов Алексей Янин умер в возрасте 40 лет. С 2015 года он боролся с последствиями тяжелого инсульта. URA.RU приводит краткую биографию актера, его заслуги и причину смерти. Актер родился 14 марта 1983 года. Дебютировал в кино он в 2002 году. Тогда Янин снялся в первом сезоне сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». За свою карьеру он сыграл в более чем 26 фильмах и сериалах. Среди них: «Опережая выстрел», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Острог. Дело Федора Сеченова», «Дочки-матери», «Универ» и другие. Актер перестал сниматься в фильмах после 2015 года. Алексей Янин также участвовал в театральных постановках. В 2004 году он выпустился из Высшего театрального училища имении Михаила Щепкина. В том же году он был принят в группу Российского академического молодежного театра (РАМТ). В театре он сыграл в следующих постановках: Карраско в «Дон Кихоте», Христиан Теодор в спектакле «Тень», Принц в «Золушке», юный Саша Герцен в трилогии «Берег утопии», Ян в дилогии «Инь и Ян», Иван Шатов в спектакле «Шатов. Кириллов. Петр» по роману Федора Достоевского «Бесы» и другие. В 2015 году Янин перенес инсульт, из-за него он полгода был в коме. После этого актер был вынужден передвигаться в инвалидной коляске. За ним все время ухаживала его жена, певица Дарья Клюшникова. Клюшникова отмечала, что после болезни у ее мужа возникли серьезные проблемы с речью и памятью. По ее словам, инсульт случился из-за того, что актер, у которого были проблемы с сосудами, много работал, передает News.ru. Спустя пять лет после инсульта актер встал на ноги. Перед этим он перенес множество операций. Мать Алексея Ольга Янина отмечала, что на то время актер стал инвалидом первой группы. По ее словам, у него не было шансов на полное выздоровление. Алексей Янин умер на 41-м году жизни. В РАМТ отметили, что последние восемь лет актер боролся с последствиями тяжелого инсульта. Все это время ему помогали его коллеги. В театре выразили искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью Янина.