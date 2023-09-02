Супруга Янина заявила об ошибке врачей

Жена актера Алексея Янина опровергла смерть супруга

02 сентября 2023 в 23:38 Размер текста - 17 +

Актер Алексей Янин жив, но находится в коме Российский академический Молодежный театр — РАМТ/ВКонтакте Новость о смерти актера Алексея Янина оказалась ошибкой. Об этом сообщила супруга актера Дарья, которая сама узнала о смерти мужа от ритуальных агентов. «Друзья, это крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского оказалась ошибкой. Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации в коме, но он жив», — написала жена Алексея Янина в соцсетях. Оказалось, что Дарье и ее родителям утром позвонили ритуальные агенты, которые сообщили, что Алексей якобы умер. «До больницы мы дозвониться не смогли и поэтому поверили им. Уже потом мы узнали, что это ошибка и Леша жив», — цитируют слова Дарьи telegram-канал Baza. Дарья уточнила, что ее муж после обширного инсульта находится в коме. Информацию о смерти актера утром 2 сентября опубликовал Российский академический молодежный театр (РАМТ).

Новость о смерти актера Алексея Янина оказалась ошибкой. Об этом сообщила супруга актера Дарья, которая сама узнала о смерти мужа от ритуальных агентов. «Друзья, это крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского оказалась ошибкой. Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации в коме, но он жив», — написала жена Алексея Янина в соцсетях. Оказалось, что Дарье и ее родителям утром позвонили ритуальные агенты, которые сообщили, что Алексей якобы умер. «До больницы мы дозвониться не смогли и поэтому поверили им. Уже потом мы узнали, что это ошибка и Леша жив», — цитируют слова Дарьи telegram-канал Baza. Дарья уточнила, что ее муж после обширного инсульта находится в коме. Информацию о смерти актера утром 2 сентября опубликовал Российский академический молодежный театр (РАМТ).