02 сентября 2023

Супруга Янина заявила об ошибке врачей

Жена актера Алексея Янина опровергла смерть супруга
© Служба новостей «URA.RU»
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Актер Алексей Янин жив, но находится в коме
Актер Алексей Янин жив, но находится в коме

Новость о смерти актера Алексея Янина оказалась ошибкой. Об этом сообщила супруга актера Дарья, которая сама узнала о смерти мужа от ритуальных агентов.

«Друзья, это крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского оказалась ошибкой. Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации в коме, но он жив», — написала жена Алексея Янина в соцсетях.

Оказалось, что Дарье и ее родителям утром позвонили ритуальные агенты, которые сообщили, что Алексей якобы умер. «До больницы мы дозвониться не смогли и поэтому поверили им. Уже потом мы узнали, что это ошибка и Леша жив», — цитируют слова Дарьи telegram-канал Baza.

Дарья уточнила, что ее муж после обширного инсульта находится в коме. Информацию о смерти актера утром 2 сентября опубликовал Российский академический молодежный театр (РАМТ).

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Новость о смерти актера Алексея Янина оказалась ошибкой. Об этом сообщила супруга актера Дарья, которая сама узнала о смерти мужа от ритуальных агентов. «Друзья, это крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского оказалась ошибкой. Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации в коме, но он жив», — написала жена Алексея Янина в соцсетях. Оказалось, что Дарье и ее родителям утром позвонили ритуальные агенты, которые сообщили, что Алексей якобы умер. «До больницы мы дозвониться не смогли и поэтому поверили им. Уже потом мы узнали, что это ошибка и Леша жив», — цитируют слова Дарьи telegram-канал Baza. Дарья уточнила, что ее муж после обширного инсульта находится в коме. Информацию о смерти актера утром 2 сентября опубликовал Российский академический молодежный театр (РАМТ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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