Авторитетный бизнес, споривший с мэрией Екатеринбурга, проигнорировали в Москве

06 сентября 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Спор Эдуарда Мансурова с властью длился несколько месяцев Фото: Илья Московец © URA.RU Верховный суд отказался рассматривать вопрос о регистрации бывшего депутата Эдуарда Мансурова, представляющего интересы авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые», на выборах в думу Екатеринбурга в качестве самовыдвиженца. Информация об этом появилась в судебной картотеке. «Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», — говорится в решении инстанции. Оно было принято 30 августа. Конфликт длился несколько месяцев. В округе №17, по которому Мансуров хотел избраться в гордуму, мэрия, резиденция губернатора и «Единая Россия» поддерживают другого кандидата — главу волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова. Мансуров хотел соперничать с ним еще на праймериз, но его в результате нехитрой чиновничьей интриги сняли. Новость по теме Конфликт на выборах в Екатеринбурге дойдет до Верховного суда В начале июля Мансуров сдал в Орджоникидзевскую территориальную избирательную комиссию (ТИК) 239 подписей, 28 из них забраковали — на семь больше, чем для Мансурова было бы допустимо. Это решение он пытался обжаловать в районном суде, там ему отказали. Затем — в облсуде. Он также встал на сторону избиркома, несмотря на то что Мансурова поддержала прокуратура (по поручению одного из замов областного прокурора). Когда Мансурову отказывали в Седьмом кассационном суде (Челябинск), там ему пообещали, что подготовят решение в сжатые сроки — чтобы тот успел «отсудиться» в Москве. Однако, как утверждает адвокат Мансурова Андрей Еланцев, задержка составила порядка двух недель. Объясняя это, источник URA.RU, близкий к мэрии и резиденции главы региона, многозначительно заявил: «У [председателя кассационного суда Сергея] Минина много знакомых в свердловской власти». Минин долгое время работал судьей Свердловского облсуда, в 2005—2011 годах он был зампредом Федерального арбитражного суда УрФО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Верховный суд отказался рассматривать вопрос о регистрации бывшего депутата Эдуарда Мансурова, представляющего интересы авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые», на выборах в думу Екатеринбурга в качестве самовыдвиженца. Информация об этом появилась в судебной картотеке. «Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», — говорится в решении инстанции. Оно было принято 30 августа. Конфликт длился несколько месяцев. В округе №17, по которому Мансуров хотел избраться в гордуму, мэрия, резиденция губернатора и «Единая Россия» поддерживают другого кандидата — главу волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова. Мансуров хотел соперничать с ним еще на праймериз, но его в результате нехитрой чиновничьей интриги сняли. В начале июля Мансуров сдал в Орджоникидзевскую территориальную избирательную комиссию (ТИК) 239 подписей, 28 из них забраковали — на семь больше, чем для Мансурова было бы допустимо. Это решение он пытался обжаловать в районном суде, там ему отказали. Затем — в облсуде. Он также встал на сторону избиркома, несмотря на то что Мансурова поддержала прокуратура (по поручению одного из замов областного прокурора). Когда Мансурову отказывали в Седьмом кассационном суде (Челябинск), там ему пообещали, что подготовят решение в сжатые сроки — чтобы тот успел «отсудиться» в Москве. Однако, как утверждает адвокат Мансурова Андрей Еланцев, задержка составила порядка двух недель. Объясняя это, источник URA.RU, близкий к мэрии и резиденции главы региона, многозначительно заявил: «У [председателя кассационного суда Сергея] Минина много знакомых в свердловской власти». Минин долгое время работал судьей Свердловского облсуда, в 2005—2011 годах он был зампредом Федерального арбитражного суда УрФО.