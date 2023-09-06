06 сентября 2023

Избегать ДТП челябинцам помогает контроль слепых зон

«Автотека»: челябинцам для автобезопасности важна система контроля слепых зон
© Служба новостей «URA.RU»
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Жара в городе. Пермь, кабриолет, спортивный автомобиль
Водители основой для безопасности считают систему контроля слепых зон Фото:

Избегать ДТП жителям Челябинска помогает система контроля слепых зон автомобиля. Как рассказали в пресс-службе платформы «Автотека», опрошенные челябинцы посчитали систему основной для предупреждения аварий.

«Самой важной автовладельцы в Челябинске считают систему контроля слепых зон, которую назвали 50% опрошенных. При этом систему предупреждения о безопасном выходе из автомобиля чаще всего называли лишней», — отметили в «Автотеке».

Исследование показало, что ежедневно системами электронной безопасности пользуется треть автовладельцев города. Среди мужчин показатель выше — 44%. Женщины используют возможности в 33% случаев. Каждый пятый челябинцев применяет системы несколько раз в неделю, но не ежедневно, каждый десятый делает это всего несколько раз за месяц. Еще 14% к возможностям электронной безопасности вообще не обращаются.

Примечательно, что почти 60% опрошенных заявили: им не приходилось сталкиваться с ситуациями, когда электронные системы безопасности помогли им избежать ДТП. Среди других систем респонденты в Челябинске назвали важными антипробуксовочную систему (49% ответов), систему автономного экстренного торможения (33%), систему электронного контроля устойчивости (24%), систему распределения тормозных усилий (20%).

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Избегать ДТП жителям Челябинска помогает система контроля слепых зон автомобиля. Как рассказали в пресс-службе платформы «Автотека», опрошенные челябинцы посчитали систему основной для предупреждения аварий. «Самой важной автовладельцы в Челябинске считают систему контроля слепых зон, которую назвали 50% опрошенных. При этом систему предупреждения о безопасном выходе из автомобиля чаще всего называли лишней», — отметили в «Автотеке». Исследование показало, что ежедневно системами электронной безопасности пользуется треть автовладельцев города. Среди мужчин показатель выше — 44%. Женщины используют возможности в 33% случаев. Каждый пятый челябинцев применяет системы несколько раз в неделю, но не ежедневно, каждый десятый делает это всего несколько раз за месяц. Еще 14% к возможностям электронной безопасности вообще не обращаются. Примечательно, что почти 60% опрошенных заявили: им не приходилось сталкиваться с ситуациями, когда электронные системы безопасности помогли им избежать ДТП. Среди других систем респонденты в Челябинске назвали важными антипробуксовочную систему (49% ответов), систему автономного экстренного торможения (33%), систему электронного контроля устойчивости (24%), систему распределения тормозных усилий (20%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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