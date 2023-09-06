06 сентября 2023

Челябинские полицейские уговорили мужчину не прыгать с 17-го этажа

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В квартире высотки челябинец находился в гостях Фото:

Челябинские полицейские 7 сентября уговорили 29-летнего жителя областного центра не прыгать с 17-го этажа. Об этом URA.RU сообщили в главке полиции по региону.

«Оперативные сотрудники областного главка МВД, выполняя служебные обязанности, находились вблизи дома по улице Шмакова. Их внимание привлекло скопление людей возле подъезда. Полицейские выяснили, что на 17-м этаже молодой мужчина находится на внешней стороне балкона. Они поднялись на верхний этаж и вошли в квартиру», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Вместе с психологом МЧС сотрудники полиции вели переговоры с мужчиной и убедили его вернуться в квартиру. Как выяснилось, мужчина был в гостях и продолжительное время употреблял спиртные напитки.

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Челябинские полицейские 7 сентября уговорили 29-летнего жителя областного центра не прыгать с 17-го этажа. Об этом URA.RU сообщили в главке полиции по региону. «Оперативные сотрудники областного главка МВД, выполняя служебные обязанности, находились вблизи дома по улице Шмакова. Их внимание привлекло скопление людей возле подъезда. Полицейские выяснили, что на 17-м этаже молодой мужчина находится на внешней стороне балкона. Они поднялись на верхний этаж и вошли в квартиру», — сообщили в пресс-службе ведомства. Вместе с психологом МЧС сотрудники полиции вели переговоры с мужчиной и убедили его вернуться в квартиру. Как выяснилось, мужчина был в гостях и продолжительное время употреблял спиртные напитки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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