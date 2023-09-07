Отец погибшей свердловчанки заявил, что ее убил велосипедист

08 сентября 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Погибшую в Каменске-Уральском девочку мог убить велосипедист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки Отец погибшей в Каменске-Уральском девочки заявил, что ее убил велосипедист. Такую версию он озвучил «Четвертому каналу». «Велосипедист ехал за ней, позже потащил в лес, она начала кричать, и тогда он заткнул ей рот и нос. Дочка попыталась его сфотографировать, а он перекрыл ей дыхательные пути, уложил в яму и забрал телефон», — сказал он. Девочка пропала в Каменске-Уральском ровно месяц назад, 8 августа. Она возвращалась туда на электричке из Екатеринбурга. Домой со станции она пошла одна через лесополосу, где тело позже и обнаружили. На теле не нашли следов насилия. Получить оперативный комментарий от отца девочки корреспонденту URA.RU не удалось.

Отец погибшей в Каменске-Уральском девочки заявил, что ее убил велосипедист. Такую версию он озвучил «Четвертому каналу». «Велосипедист ехал за ней, позже потащил в лес, она начала кричать, и тогда он заткнул ей рот и нос. Дочка попыталась его сфотографировать, а он перекрыл ей дыхательные пути, уложил в яму и забрал телефон», — сказал он. Девочка пропала в Каменске-Уральском ровно месяц назад, 8 августа. Она возвращалась туда на электричке из Екатеринбурга. Домой со станции она пошла одна через лесополосу, где тело позже и обнаружили. На теле не нашли следов насилия. Получить оперативный комментарий от отца девочки корреспонденту URA.RU не удалось.