Отец погибшей свердловчанки заявил, что ее убил велосипедист

Отец погибшей в Каменске-Уральском девочки заявил, что ее убил велосипедист. Такую версию он озвучил «Четвертому каналу».
«Велосипедист ехал за ней, позже потащил в лес, она начала кричать, и тогда он заткнул ей рот и нос. Дочка попыталась его сфотографировать, а он перекрыл ей дыхательные пути, уложил в яму и забрал телефон», — сказал он.
Девочка пропала в Каменске-Уральском ровно месяц назад, 8 августа. Она возвращалась туда на электричке из Екатеринбурга. Домой со станции она пошла одна через лесополосу, где тело позже и обнаружили. На теле не нашли следов насилия. Получить оперативный комментарий от отца девочки корреспонденту URA.RU не удалось.
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