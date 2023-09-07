07 сентября 2023

Отец погибшей свердловчанки заявил, что ее убил велосипедист

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибшую в Каменске-Уральском девочку мог убить велосипедист Фото:
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В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки

Отец погибшей в Каменске-Уральском девочки заявил, что ее убил велосипедист. Такую версию он озвучил «Четвертому каналу».

«Велосипедист ехал за ней, позже потащил в лес, она начала кричать, и тогда он заткнул ей рот и нос. Дочка попыталась его сфотографировать, а он перекрыл ей дыхательные пути, уложил в яму и забрал телефон», — сказал он.

Девочка пропала в Каменске-Уральском ровно месяц назад, 8 августа. Она возвращалась туда на электричке из Екатеринбурга. Домой со станции она пошла одна через лесополосу, где тело позже и обнаружили. На теле не нашли следов насилия. Получить оперативный комментарий от отца девочки корреспонденту URA.RU не удалось.

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Отец погибшей в Каменске-Уральском девочки заявил, что ее убил велосипедист. Такую версию он озвучил «Четвертому каналу». «Велосипедист ехал за ней, позже потащил в лес, она начала кричать, и тогда он заткнул ей рот и нос. Дочка попыталась его сфотографировать, а он перекрыл ей дыхательные пути, уложил в яму и забрал телефон», — сказал он. Девочка пропала в Каменске-Уральском ровно месяц назад, 8 августа. Она возвращалась туда на электричке из Екатеринбурга. Домой со станции она пошла одна через лесополосу, где тело позже и обнаружили. На теле не нашли следов насилия. Получить оперативный комментарий от отца девочки корреспонденту URA.RU не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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