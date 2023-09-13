На окраине Екатеринбурга нашли труп мужчины

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Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, дпс, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
На Химмаше умер мужчина средних лет Фото:

В окраине Екатеринбурге днем 13 сентября умер 48-летний мужчина. Его тело обнаружили в микрорайоне Химмаш.

«Сообщение об умершем у дома на улице Зои Космодемьянской в Екатеринбурге поступило от медиков „скорой помощи“. По свидетельству очевидцев, мужчине стало плохо и он упал на улице», — сказали URA.RU в пресс-группе УМВД.

По словам старшего помощника руководителя СКР по Свердловской области Александра Шульги, по факту смерти мужчины организована проверка. Следователи осмотрели место происшествия, тело направили на судмедэкспертизу. Предварительно, смерть не имеет криминального характера.

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В окраине Екатеринбурге днем 13 сентября умер 48-летний мужчина. Его тело обнаружили в микрорайоне Химмаш. «Сообщение об умершем у дома на улице Зои Космодемьянской в Екатеринбурге поступило от медиков „скорой помощи“. По свидетельству очевидцев, мужчине стало плохо и он упал на улице», — сказали URA.RU в пресс-группе УМВД. По словам старшего помощника руководителя СКР по Свердловской области Александра Шульги, по факту смерти мужчины организована проверка. Следователи осмотрели место происшествия, тело направили на судмедэкспертизу. Предварительно, смерть не имеет криминального характера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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