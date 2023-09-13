13 сентября 2023

Жители двух поселков под Миассом столкнулись с голодными медведями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Медведи в Екатеринбургском зоопарке. Екатеринбург, зоопарк, животное в клетке, медведь
Медведей специалисты рекомендуют обходить стороной Фото:

В поселках возле Миасса (Челябинская область) жители стали массово встречать медведей. Как URA.RU рассказали биологи, выходить навстречу людям животных вынудили летние пожары.

«Медведи пришли с севера из-за того, что там были пожары и нарушилась кормовая база животных. Хищников действительно много», — рассказали URA.RU в Ильменском заповеднике.

О встречах с косолапыми 14 сентября администраторам telegram-канала «Миасский пломбир» сообщил начальник Ленинского территориального отдела Вадим Ковальков. Зверей встретили жители поселков Ленинска и Верхнего Иремеля под Миассом. Биологи объяснили, что животные перестали бояться человека, поскольку заняты поиском пищи. Обычно же у каждой особи имеется своя территория, где он добывает питание. В настоящий момент данное равновесие нарушено.

Специалисты посоветовали жителям ни при каких обстоятельствах не приближаться к медвежатам. На это действие медведица может агрессивно реагировать. Также ни в коем случае нельзя прикармливать хищников рядом с домом или тропами. Питаться вблизи человека может войти у медведя в привычку, что чревато нанесением урона постройкам, домашним животным и человеку. В Ильменском заповеднике напомнили, что взаимодействия с любыми хищниками лучше избегать.

Медведи стали часто встречаться людям на пути из-за голода
Медведи стали часто встречаться людям на пути из-за голода
Фото:

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В поселках возле Миасса (Челябинская область) жители стали массово встречать медведей. Как URA.RU рассказали биологи, выходить навстречу людям животных вынудили летние пожары. «Медведи пришли с севера из-за того, что там были пожары и нарушилась кормовая база животных. Хищников действительно много», — рассказали URA.RU в Ильменском заповеднике. О встречах с косолапыми 14 сентября администраторам telegram-канала «Миасский пломбир» сообщил начальник Ленинского территориального отдела Вадим Ковальков. Зверей встретили жители поселков Ленинска и Верхнего Иремеля под Миассом. Биологи объяснили, что животные перестали бояться человека, поскольку заняты поиском пищи. Обычно же у каждой особи имеется своя территория, где он добывает питание. В настоящий момент данное равновесие нарушено. Специалисты посоветовали жителям ни при каких обстоятельствах не приближаться к медвежатам. На это действие медведица может агрессивно реагировать. Также ни в коем случае нельзя прикармливать хищников рядом с домом или тропами. Питаться вблизи человека может войти у медведя в привычку, что чревато нанесением урона постройкам, домашним животным и человеку. В Ильменском заповеднике напомнили, что взаимодействия с любыми хищниками лучше избегать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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