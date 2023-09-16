Два сухогруза впервые зашли в Черное море по зерновому коридору Киева

16 сентября 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Александр Кубраков заявил, что с 15 августа по временному коридору для выхода из портов проплыли пять судов Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Первые два суда проплыли по альтернативному зерновыму коридору Украины в Черном море, чтобы попасть в порт Черноморск. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. «Первые гражданские суда воспользовались временным коридором по направлению к украинским портам», — сообщил Кубраков. Свое заявление он опубликовал в соцсети Facebook (запрещен в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). По его словам, после того как временный коридор Украины использовался для выхода других судов из портов Одесса, Черноморск и Южный, балкеры Aroyat и Resilient Africa, подтвердилась готовность использовать маршрут на вход в порт Черноморск под загрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии. Министр подчеркнул, что суда передвигаются под флагом Палау. Экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины. Кубраков отметил, что с 15 августа по временному коридору для выхода из портов проплыли пять судов. Ими стали контейнеровоз Joseph Schulte, балкеры Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy и Puma. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прохождение еще двух судов через временный зерновой коридор в Черном море, передает телеканал 360. Директор Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр заявила, что США и их союзники после выхода РФ из зерновой сделки нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первые два суда проплыли по альтернативному зерновыму коридору Украины в Черном море, чтобы попасть в порт Черноморск. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. «Первые гражданские суда воспользовались временным коридором по направлению к украинским портам», — сообщил Кубраков. Свое заявление он опубликовал в соцсети Facebook (запрещен в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). По его словам, после того как временный коридор Украины использовался для выхода других судов из портов Одесса, Черноморск и Южный, балкеры Aroyat и Resilient Africa, подтвердилась готовность использовать маршрут на вход в порт Черноморск под загрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии. Министр подчеркнул, что суда передвигаются под флагом Палау. Экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины. Кубраков отметил, что с 15 августа по временному коридору для выхода из портов проплыли пять судов. Ими стали контейнеровоз Joseph Schulte, балкеры Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy и Puma. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прохождение еще двух судов через временный зерновой коридор в Черном море, передает телеканал 360. Директор Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр заявила, что США и их союзники после выхода РФ из зерновой сделки нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800%.