Политолог: Турция не поддержит инициативы Украины по зерновой сделке без РФ

26 августа 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Турция не поддержит идеи Украины по поиску альтернатив зерновой сделки, сказал Айдын Сезер Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Турция не окажет поддержку Киеву в поиске других вариантов поставки зерна, поскольку не хочет ухудшать отношения с Россией. Об этом заявил политолог и экономист, бывший торгпред Анкары в РФ Айдын Сезер. «Турция не поддержит идеи Украины по поиску маршрутов, альтернативных зерновой сделке, потому что не хочет ухудшения отношений с Россией, которые переживают небольшую напряженность», — сказал Сезер ТАСС. Он добавил, что страна готова заключить договор, если в нем примет участие Москва. Однако если этого не случится, Турция будет вынуждена создать другую форму сотрудничества с РФ, чтобы российское продовольствие попало на мировые рынки. Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. По словам президента РФ Владимира Путина, Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках инициативы. Украина обратилась к Турции с предложением продолжить зерновую сделку без участия России. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что страна попытается создать новый зерновой коридор после получения истребителей F-16, передает RT. Путин сказал, что Россия готова возобновить сделку при выполнении всех обязательств перед Москвой.

Турция не окажет поддержку Киеву в поиске других вариантов поставки зерна, поскольку не хочет ухудшать отношения с Россией. Об этом заявил политолог и экономист, бывший торгпред Анкары в РФ Айдын Сезер. «Турция не поддержит идеи Украины по поиску маршрутов, альтернативных зерновой сделке, потому что не хочет ухудшения отношений с Россией, которые переживают небольшую напряженность», — сказал Сезер ТАСС. Он добавил, что страна готова заключить договор, если в нем примет участие Москва. Однако если этого не случится, Турция будет вынуждена создать другую форму сотрудничества с РФ, чтобы российское продовольствие попало на мировые рынки. Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. По словам президента РФ Владимира Путина, Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках инициативы. Украина обратилась к Турции с предложением продолжить зерновую сделку без участия России. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что страна попытается создать новый зерновой коридор после получения истребителей F-16, передает RT. Путин сказал, что Россия готова возобновить сделку при выполнении всех обязательств перед Москвой.