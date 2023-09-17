17 сентября 2023
16 сентября 2023

В метро Екатеринбурга восстановили движение после ЧП

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, транспорт, пассажиры, метрополитен, метро, вагон метро, станция 1905 года, пассажиры метро
Движение в метро восстановили уже в 9:15 Фото:

В Екатеринбурге полностью восстановили движение в метро на участке «Проспект Космонавтов» — «Площадь 1905 года» после падения девушки на пути. Об этом сообщает пресс-служба метро.

«Движение восстановлено, раньше предварительного срока. Станции открыты для пассажиров», — рассказали в метрополитене.

Ранее стало известно, что в метрополитене на станции «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге девушка упала на рельсы. На фоне этого в городе начались пробки, цены на такси взлетели, а в общественном транспорте начались давки.

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В Екатеринбурге полностью восстановили движение в метро на участке «Проспект Космонавтов» — «Площадь 1905 года» после падения девушки на пути. Об этом сообщает пресс-служба метро. «Движение восстановлено, раньше предварительного срока. Станции открыты для пассажиров», — рассказали в метрополитене. Ранее стало известно, что в метрополитене на станции «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге девушка упала на рельсы. На фоне этого в городе начались пробки, цены на такси взлетели, а в общественном транспорте начались давки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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