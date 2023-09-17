В метро Екатеринбурга восстановили движение после ЧП

Движение в метро восстановили уже в 9:15
В Екатеринбурге полностью восстановили движение в метро на участке «Проспект Космонавтов» — «Площадь 1905 года» после падения девушки на пути. Об этом сообщает пресс-служба метро.
«Движение восстановлено, раньше предварительного срока. Станции открыты для пассажиров», — рассказали в метрополитене.
Ранее стало известно, что в метрополитене на станции «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге девушка упала на рельсы. На фоне этого в городе начались пробки, цены на такси взлетели, а в общественном транспорте начались давки.
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