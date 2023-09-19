Челябинским школьникам оплатят путешествия по региону

Путешествовать по Челябинской области школьники смогут бесплатно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Школьникам Челябинской области оплатят путешествия по региону. Как следует из подписанного постановления губернатора Алексея Текслера, бесплатная услуга доступна для учеников 5 — 9 классов.

«Потребителями услуги с возможностью путешествовать являются граждане в Челябинской области, получающие общее образование (5 — 9 классы). Срок реализации турпродукта — не позднее 18 декабря 2023 года», — отмечено в документе.

На имя школьников будут выписываться сертификаты. Воспользоваться ими можно раз в год. Впервые система заработала с мая 2022 года. Школьникам доступны на выбор экскурсионные туры продолжительностью не менее суток. Тургруппы не превышают 40 человек, предоставляется размещение в гостиницах с количеством звезд не ниже трех. Питание при этом пятиразовое, а детей сопровождают взрослые из расчета один человек на десять школьников. В номерах ребят размещают в количестве не больше четырех человек.

Чтобы получить сертификат, родители должны подать электронное заявление на портале государственных и муниципальных услуг Челябинской области. Выбрать из предлагаемого перечня и отправиться в поездку необходимо в течение двух недель.