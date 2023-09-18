МЧС предупредило пермяков о ночных заморозках

Температура воздуха опустится до -2 градусов
В Пермском крае ночью и утром 20 сентября температура воздуха может опуститься до -2 градусов. Заморозки ожидаются и на почве. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Ночью и утром 20 сентября местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — сообщает ведомство в Telegram. В МЧС призывают пермяков быть внимательней за рулем и при использовании приборов отопления.
Ранее URA.RU рассказывало, что первые осенние заморозки уже пришли на север Пермского края. В ночь на 15 сентября в поселке Вая температура воздуха опускалась до -1,3 градуса.
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