18 сентября 2023

МЧС предупредило пермяков о ночных заморозках

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, снег, рябина, иней, погода, заморозки, заморозки, холод, похолодание
Температура воздуха опустится до -2 градусов Фото:

В Пермском крае ночью и утром 20 сентября температура воздуха может опуститься до -2 градусов. Заморозки ожидаются и на почве. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Ночью и утром 20 сентября местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — сообщает ведомство в Telegram. В МЧС призывают пермяков быть внимательней за рулем и при использовании приборов отопления.

Ранее URA.RU рассказывало, что первые осенние заморозки уже пришли на север Пермского края. В ночь на 15 сентября в поселке Вая температура воздуха опускалась до -1,3 градуса.

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В Пермском крае ночью и утром 20 сентября температура воздуха может опуститься до -2 градусов. Заморозки ожидаются и на почве. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. «Ночью и утром 20 сентября местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — сообщает ведомство в Telegram. В МЧС призывают пермяков быть внимательней за рулем и при использовании приборов отопления. Ранее URA.RU рассказывало, что первые осенние заморозки уже пришли на север Пермского края. В ночь на 15 сентября в поселке Вая температура воздуха опускалась до -1,3 градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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