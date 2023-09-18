МЧС предупредило пермяков о ночных заморозках

19 сентября 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Температура воздуха опустится до -2 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае ночью и утром 20 сентября температура воздуха может опуститься до -2 градусов. Заморозки ожидаются и на почве. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. «Ночью и утром 20 сентября местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — сообщает ведомство в Telegram. В МЧС призывают пермяков быть внимательней за рулем и при использовании приборов отопления. Ранее URA.RU рассказывало, что первые осенние заморозки уже пришли на север Пермского края. В ночь на 15 сентября в поселке Вая температура воздуха опускалась до -1,3 градуса.

В Пермском крае ночью и утром 20 сентября температура воздуха может опуститься до -2 градусов. Заморозки ожидаются и на почве. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. «Ночью и утром 20 сентября местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — сообщает ведомство в Telegram. В МЧС призывают пермяков быть внимательней за рулем и при использовании приборов отопления. Ранее URA.RU рассказывало, что первые осенние заморозки уже пришли на север Пермского края. В ночь на 15 сентября в поселке Вая температура воздуха опускалась до -1,3 градуса.