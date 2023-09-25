Пермские школы, детсады и больницы до конца недели обеспечат теплом на 100%

Все социальные объекты Перми до конца недели обеспечат теплом. В этом депутатов гордумы Перми заверил вице-мэр по вопросам ЖКХ Игорь Субботин. Трансляция заседания проходит на сайте думы.
«Ночи стоят холодные. На детях экономить нельзя. До конца недели стоит задача в 100% детских садов, школ и больниц включить отопление», — заявил Игорь Субботин.
Регулировать интенсивность теплоснабжения после включения школы могут сами, добавил Субботин. Везде есть тепловые пункты, которые обслуживают подрядчики. И чтобы дети и учителя не задыхались от духоты, температуру можно регулировать.
Отопительный сезон в Перми начался с 15 сентября. Тепло уже поступило в сотни домов.
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