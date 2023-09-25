25 сентября 2023

Пермские школы, детсады и больницы до конца недели обеспечат теплом на 100%

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Отопление. Авария ЖКХ. Челябинск, детский сад, батарея, отопление
Ночи стоят холодные, поэтому социальные учреждения должны быть обеспечены теплом Фото:

Все социальные объекты Перми до конца недели обеспечат теплом. В этом депутатов гордумы Перми заверил вице-мэр по вопросам ЖКХ Игорь Субботин. Трансляция заседания проходит на сайте думы.

«Ночи стоят холодные. На детях экономить нельзя. До конца недели стоит задача в 100% детских садов, школ и больниц включить отопление», — заявил Игорь Субботин.

Регулировать интенсивность теплоснабжения после включения школы могут сами, добавил Субботин. Везде есть тепловые пункты, которые обслуживают подрядчики. И чтобы дети и учителя не задыхались от духоты, температуру можно регулировать.

Отопительный сезон в Перми начался с 15 сентября. Тепло уже поступило в сотни домов.

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Все социальные объекты Перми до конца недели обеспечат теплом. В этом депутатов гордумы Перми заверил вице-мэр по вопросам ЖКХ Игорь Субботин. Трансляция заседания проходит на сайте думы. «Ночи стоят холодные. На детях экономить нельзя. До конца недели стоит задача в 100% детских садов, школ и больниц включить отопление», — заявил Игорь Субботин. Регулировать интенсивность теплоснабжения после включения школы могут сами, добавил Субботин. Везде есть тепловые пункты, которые обслуживают подрядчики. И чтобы дети и учителя не задыхались от духоты, температуру можно регулировать. Отопительный сезон в Перми начался с 15 сентября. Тепло уже поступило в сотни домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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