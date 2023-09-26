Житель Чусового сломал приятелю челюсть, узнав об измене девушки

27 сентября 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Врачи диагностировали у пострадавшего двусторонний перелом челюсти со смещением Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель города Чусового Пермского края стал фигурантом уголовного дела после конфликта со своим приятелем, который случился в мае этого года. Из-за ревности к своей девушке 24-летний чусовлянин сломал челюсть своему приятелю, говорится на сайте ГУМВД по Прикамью. «Между приятелями произошел конфликт на почве ревности. Молодой человек узнал, что девушка изменила ему с товарищем. Выяснение отношений переросло в серьезный скандал, и злоумышленник нанес знакомому травму. После этого фигурант сразу же осознал, что наделал, и предложил потерпевшему отвезти его в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь», — сообщает пресс-служба полицейского главка. В пермской больнице у молодого человека выявили двусторонний перелом нижней челюсти со смещением. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»). Сейчас оно передано в суд для рассмотрения по существу.

Житель города Чусового Пермского края стал фигурантом уголовного дела после конфликта со своим приятелем, который случился в мае этого года. Из-за ревности к своей девушке 24-летний чусовлянин сломал челюсть своему приятелю, говорится на сайте ГУМВД по Прикамью. «Между приятелями произошел конфликт на почве ревности. Молодой человек узнал, что девушка изменила ему с товарищем. Выяснение отношений переросло в серьезный скандал, и злоумышленник нанес знакомому травму. После этого фигурант сразу же осознал, что наделал, и предложил потерпевшему отвезти его в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь», — сообщает пресс-служба полицейского главка. В пермской больнице у молодого человека выявили двусторонний перелом нижней челюсти со смещением. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»). Сейчас оно передано в суд для рассмотрения по существу.