Житель Чусового сломал приятелю челюсть, узнав об измене девушки

Житель города Чусового Пермского края стал фигурантом уголовного дела после конфликта со своим приятелем, который случился в мае этого года. Из-за ревности к своей девушке 24-летний чусовлянин сломал челюсть своему приятелю, говорится на сайте ГУМВД по Прикамью.
«Между приятелями произошел конфликт на почве ревности. Молодой человек узнал, что девушка изменила ему с товарищем. Выяснение отношений переросло в серьезный скандал, и злоумышленник нанес знакомому травму. После этого фигурант сразу же осознал, что наделал, и предложил потерпевшему отвезти его в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь», — сообщает пресс-служба полицейского главка.
В пермской больнице у молодого человека выявили двусторонний перелом нижней челюсти со смещением. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»). Сейчас оно передано в суд для рассмотрения по существу.
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