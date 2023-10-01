Мэрия Перми продаст землю для постройки еще одного ЖК

На участке планируют возвести ЖК с восьмиэтажными домами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Перми готовится выставить земельный участок по улице Белозерской на торги. Территорию хотят отдать под жилую застройку.

«Администрация Перми рассчитывает выставить на торги под жилую застройку земельный участок по ул. Белозерской, 54, в Орджоникидзевском районе», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Площадь участка составляет 8,3 тысячи квадратных метров и входит в зону смешанной застройки индивидуального жилищного строительства.

Чиновники из администрации предложили комиссии по застройке установить на участке зону среднеэтажной застройки до 3 этажей. По информации издания, на территории могут возвести жилой комплекс с двухэтажными и восьмиэтажными домами, общая площадь жилья может составить 7,7 тысяч квадратных метров. Проект уже направлен на публичные слушания.