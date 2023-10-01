01 октября 2023

Мэрия Перми продаст землю для постройки еще одного ЖК

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные площадки Екатеринбурга. Екатеринбург , стройматериалы, строительство, жк парк победы
На участке планируют возвести ЖК с восьмиэтажными домами Фото:

Мэрия Перми готовится выставить земельный участок по улице Белозерской на торги. Территорию хотят отдать под жилую застройку.

«Администрация Перми рассчитывает выставить на торги под жилую застройку земельный участок по ул. Белозерской, 54, в Орджоникидзевском районе», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Площадь участка составляет 8,3 тысячи квадратных метров и входит в зону смешанной застройки индивидуального жилищного строительства.

Чиновники из администрации предложили комиссии по застройке установить на участке зону среднеэтажной застройки до 3 этажей. По информации издания, на территории могут возвести жилой комплекс с двухэтажными и восьмиэтажными домами, общая площадь жилья может составить 7,7 тысяч квадратных метров. Проект уже направлен на публичные слушания.

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Мэрия Перми готовится выставить земельный участок по улице Белозерской на торги. Территорию хотят отдать под жилую застройку. «Администрация Перми рассчитывает выставить на торги под жилую застройку земельный участок по ул. Белозерской, 54, в Орджоникидзевском районе», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Площадь участка составляет 8,3 тысячи квадратных метров и входит в зону смешанной застройки индивидуального жилищного строительства. Чиновники из администрации предложили комиссии по застройке установить на участке зону среднеэтажной застройки до 3 этажей. По информации издания, на территории могут возвести жилой комплекс с двухэтажными и восьмиэтажными домами, общая площадь жилья может составить 7,7 тысяч квадратных метров. Проект уже направлен на публичные слушания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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