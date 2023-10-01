Омский преступник пытался спрятаться от следствия в Челябинске

Патруль Росгвардии задержал подозреваемого в краже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мужчина, подозреваемый в краже в Омске, пытался спрятаться от следствия в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по региону, выйти на вероятного преступника помогло случайное совпадение.

«Приметы мужчины были схожи с указанными в ориентировке, выставленной отделом полиции „Металлургический“. Информация не подтвердилась. Однако выяснилось, что с 15 июля мужчина находился в федеральном розыске за ГУФСИН по Омской области, как подозреваемый в краже, скрывшийся от органов дознания», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Там отметили, что мужчина был задержан. Теперь с ним работают полицейские.