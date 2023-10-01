01 октября 2023

Омский преступник пытался спрятаться от следствия в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка сотрудников Росгвардии на территории гимназии. Челябинск, гимназия, арест, захват, террорист, школа, заложник, росгвардия, вневедомственная охрана, вежливые люди, задержание, активист, лицей
Патруль Росгвардии задержал подозреваемого в краже Фото:

Мужчина, подозреваемый в краже в Омске, пытался спрятаться от следствия в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по региону, выйти на вероятного преступника помогло случайное совпадение.

«Приметы мужчины были схожи с указанными в ориентировке, выставленной отделом полиции „Металлургический“. Информация не подтвердилась. Однако выяснилось, что с 15 июля мужчина находился в федеральном розыске за ГУФСИН по Омской области, как подозреваемый в краже, скрывшийся от органов дознания», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Там отметили, что мужчина был задержан. Теперь с ним работают полицейские.

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Мужчина, подозреваемый в краже в Омске, пытался спрятаться от следствия в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по региону, выйти на вероятного преступника помогло случайное совпадение. «Приметы мужчины были схожи с указанными в ориентировке, выставленной отделом полиции „Металлургический“. Информация не подтвердилась. Однако выяснилось, что с 15 июля мужчина находился в федеральном розыске за ГУФСИН по Омской области, как подозреваемый в краже, скрывшийся от органов дознания», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области. Там отметили, что мужчина был задержан. Теперь с ним работают полицейские.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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