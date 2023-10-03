Российским контрактникам просуммируют допвыплаты

Участвующим в военных конфликтах контрактникам из РФ просуммируют допвыплаты

04 октября 2023 в 05:31 Размер текста - 17 +

Для выплат служащим в высокогорных районах вводится повышающий коэффициент от 1,15 до 1,35 Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России дополнительные денежные вознаграждения для военнослужащих по контракту будут суммироваться. Это касается бойцов, проходящих службу за пределами страны, а также выполняющих задачи в условиях ЧС и в вооруженных конфликтах. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации. «Указанным военнослужащим, которым к денежному довольствию повышающие коэффициенты установлены одновременно по различным основаниям, применяется общий (суммарный) повышающий коэффициент», — сообщается в опубликованном документе . Согласно постановлению, контрактники, служащие в высокогорных районах могут рассчитывать на повышающий коэффициент от 1,15 до 1,35 в зависимости от высоты местности. В настоящее время для военнослужащих, работающих в условиях ЧС и военных конфликтах, предусмотрен коэффициент 1,5. Контрактникам, выполняющим задачи за пределами страны, выплаты умножаются на показатель от 1,1 до 1,4, в зависимости от места службы. Ранее кабмин России внес в Госдуму законопроект, позволяющий увеличить пенсии военным с 1 октября 2024 года. Рост запланирован на 4,5%.

В России дополнительные денежные вознаграждения для военнослужащих по контракту будут суммироваться. Это касается бойцов, проходящих службу за пределами страны, а также выполняющих задачи в условиях ЧС и в вооруженных конфликтах. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации. «Указанным военнослужащим, которым к денежному довольствию повышающие коэффициенты установлены одновременно по различным основаниям, применяется общий (суммарный) повышающий коэффициент», — сообщается в опубликованном документе. Согласно постановлению, контрактники, служащие в высокогорных районах могут рассчитывать на повышающий коэффициент от 1,15 до 1,35 в зависимости от высоты местности. В настоящее время для военнослужащих, работающих в условиях ЧС и военных конфликтах, предусмотрен коэффициент 1,5. Контрактникам, выполняющим задачи за пределами страны, выплаты умножаются на показатель от 1,1 до 1,4, в зависимости от места службы. Ранее кабмин России внес в Госдуму законопроект, позволяющий увеличить пенсии военным с 1 октября 2024 года. Рост запланирован на 4,5%.