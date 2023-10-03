03 октября 2023

Российским контрактникам просуммируют допвыплаты

Участвующим в военных конфликтах контрактникам из РФ просуммируют допвыплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения резервистов. Тюмень , армия, военные, солдаты, оружие, стрельба, военнослужащие, резервисты, мобилизованные
Для выплат служащим в высокогорных районах вводится повышающий коэффициент от 1,15 до 1,35 Фото:

В России дополнительные денежные вознаграждения для военнослужащих по контракту будут суммироваться. Это касается бойцов, проходящих службу за пределами страны, а также выполняющих задачи в условиях ЧС и в вооруженных конфликтах. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

«Указанным военнослужащим, которым к денежному довольствию повышающие коэффициенты установлены одновременно по различным основаниям, применяется общий (суммарный) повышающий коэффициент», — сообщается в опубликованном документе. Согласно постановлению, контрактники, служащие в высокогорных районах могут рассчитывать на повышающий коэффициент от 1,15 до 1,35 в зависимости от высоты местности.

В настоящее время для военнослужащих, работающих в условиях ЧС и военных конфликтах, предусмотрен коэффициент 1,5. Контрактникам, выполняющим задачи за пределами страны, выплаты умножаются на показатель от 1,1 до 1,4, в зависимости от места службы.

Ранее кабмин России внес в Госдуму законопроект, позволяющий увеличить пенсии военным с 1 октября 2024 года. Рост запланирован на 4,5%.

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В России дополнительные денежные вознаграждения для военнослужащих по контракту будут суммироваться. Это касается бойцов, проходящих службу за пределами страны, а также выполняющих задачи в условиях ЧС и в вооруженных конфликтах. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации. «Указанным военнослужащим, которым к денежному довольствию повышающие коэффициенты установлены одновременно по различным основаниям, применяется общий (суммарный) повышающий коэффициент», — сообщается в опубликованном документе. Согласно постановлению, контрактники, служащие в высокогорных районах могут рассчитывать на повышающий коэффициент от 1,15 до 1,35 в зависимости от высоты местности. В настоящее время для военнослужащих, работающих в условиях ЧС и военных конфликтах, предусмотрен коэффициент 1,5. Контрактникам, выполняющим задачи за пределами страны, выплаты умножаются на показатель от 1,1 до 1,4, в зависимости от места службы. Ранее кабмин России внес в Госдуму законопроект, позволяющий увеличить пенсии военным с 1 октября 2024 года. Рост запланирован на 4,5%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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