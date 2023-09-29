Российским военным поднимут пенсии

Пенсии военным планируют увеличить на 4,5%
Кабмин России внес в Госдуму законопроект, позволяющий увеличить пенсии военным с 1 октября 2024 года. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
«Размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии предлагается установить на уровне 89,32%, имея ввиду увеличение „военных“ пенсий на 4,5%», — говорится
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