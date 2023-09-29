Российским военным поднимут пенсии

Кабмин РФ намерен поднять пенсии военным на 4,5%
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Пенсии военным планируют увеличить на 4,5% Фото:

Кабмин России внес в Госдуму законопроект, позволяющий увеличить пенсии военным с 1 октября 2024 года. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии предлагается установить на уровне 89,32%, имея ввиду увеличение „военных“ пенсий на 4,5%», — говорится в тексте документа. Уточняется, что выплаты планируется увеличить с 1 октября 2024 года.

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Кабмин России внес в Госдуму законопроект, позволяющий увеличить пенсии военным с 1 октября 2024 года. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. «Размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии предлагается установить на уровне 89,32%, имея ввиду увеличение „военных“ пенсий на 4,5%», — говорится в тексте документа. Уточняется, что выплаты планируется увеличить с 1 октября 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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