Российским военным поднимут пенсии Кабмин РФ намерен поднять пенсии военным на 4,5% 29 сентября 2023 в 18:29 Размер текста - 17 + Пенсии военным планируют увеличить на 4,5% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кабмин России внес в Госдуму законопроект, позволяющий увеличить пенсии военным с 1 октября 2024 года. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. «Размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии предлагается установить на уровне 89,32%, имея ввиду увеличение „военных“ пенсий на 4,5%», — говорится в тексте документа . Уточняется, что выплаты планируется увеличить с 1 октября 2024 года. Кабмин России внес в Госдуму законопроект, позволяющий увеличить пенсии военным с 1 октября 2024 года. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. «Размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии предлагается установить на уровне 89,32%, имея ввиду увеличение „военных“ пенсий на 4,5%», — говорится в тексте документа. Уточняется, что выплаты планируется увеличить с 1 октября 2024 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям