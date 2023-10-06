На челябинской трассе между Миассом и Чебаркулем из-за ремонта возникла пробка. Видео

07 октября 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Пробка образовалась в сторону Уфы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на 1786 км федеральной трассы М-5 «Урал» между Миассом и Чебаркулем из-за ремонта, снижения скорости и большого потока транспорта образовалась пробка. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. «7 октября на 1786 км (между Миассом и Чебаркулем — прим. URA.RU) ремонтного участка дороги Москва-Челябинск из-за снижения скорости и большого потока транспорта в сторону Москвы, затруднено движения в данном направлении», — говорится на видео, размещенном в telegram-канале ведомства. Ранее в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте» водители пожаловались на пробку около Миасса в сторону Уфы. Движение на участке было затруднено.

В Челябинской области на 1786 км федеральной трассы М-5 «Урал» между Миассом и Чебаркулем из-за ремонта, снижения скорости и большого потока транспорта образовалась пробка. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. «7 октября на 1786 км (между Миассом и Чебаркулем — прим. URA.RU) ремонтного участка дороги Москва-Челябинск из-за снижения скорости и большого потока транспорта в сторону Москвы, затруднено движения в данном направлении», — говорится на видео, размещенном в telegram-канале ведомства. Ранее в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте» водители пожаловались на пробку около Миасса в сторону Уфы. Движение на участке было затруднено.