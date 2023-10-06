06 октября 2023

На челябинской трассе между Миассом и Чебаркулем из-за ремонта возникла пробка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, пробка, затор, ремонт дороги, свердловский проспект
Пробка образовалась в сторону Уфы Фото:

В Челябинской области на 1786 км федеральной трассы М-5 «Урал» между Миассом и Чебаркулем из-за ремонта, снижения скорости и большого потока транспорта образовалась пробка. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

«7 октября на 1786 км (между Миассом и Чебаркулем — прим. URA.RU) ремонтного участка дороги Москва-Челябинск из-за снижения скорости и большого потока транспорта в сторону Москвы, затруднено движения в данном направлении», — говорится на видео, размещенном в telegram-канале ведомства.

Ранее в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте» водители пожаловались на пробку около Миасса в сторону Уфы. Движение на участке было затруднено.

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В Челябинской области на 1786 км федеральной трассы М-5 «Урал» между Миассом и Чебаркулем из-за ремонта, снижения скорости и большого потока транспорта образовалась пробка. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. «7 октября на 1786 км (между Миассом и Чебаркулем — прим. URA.RU) ремонтного участка дороги Москва-Челябинск из-за снижения скорости и большого потока транспорта в сторону Москвы, затруднено движения в данном направлении», — говорится на видео, размещенном в telegram-канале ведомства. Ранее в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте» водители пожаловались на пробку около Миасса в сторону Уфы. Движение на участке было затруднено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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