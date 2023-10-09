Отец Миши Бахтина со СМА из Екатеринбурга вышел на пикет к зданию Минздрава РФ 10 октября 2023 в 12:10 Размер текста - 17 + Дмитрий Бахтин вышел на пикет в Москве, пока мама и сын Миша ждут препарата в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат Отец Миши Бахтина, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), вышел на одиночный пикет к зданию Минздрава РФ в Москве. Дмитрий просит министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко выдать препарат «Рисдиплам» смертельно больному. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила мама Миши Яна. «На сегодняшний день Мишу до сих пор не обеспечивают жизненно необходимым препаратом „Рисдиплам“. Поэтому сегодня Дмитрий вышел на одиночный пикет к зданию Минздрава РФ. Мы надеемся, что о ситуации узнает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко», — отметила Яна. Ранее URA.RU писало о том, что отец Миши Бахтина со СМА вышел на Красную площадь и просит о помощи Путина. Во время пикета екатеринбуржца задержали сотрудники полиции и доставили в отдел полиции Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Вся история борьбы семьи Бахтиных за сына — в сюжете URA.RU. Отец Миши Бахтина, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), вышел на одиночный пикет к зданию Минздрава РФ в Москве. Дмитрий просит министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко выдать препарат «Рисдиплам» смертельно больному. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила мама Миши Яна. «На сегодняшний день Мишу до сих пор не обеспечивают жизненно необходимым препаратом „Рисдиплам“. Поэтому сегодня Дмитрий вышел на одиночный пикет к зданию Минздрава РФ. Мы надеемся, что о ситуации узнает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко», — отметила Яна. Ранее URA.RU писало о том, что отец Миши Бахтина со СМА вышел на Красную площадь и просит о помощи Путина. Во время пикета екатеринбуржца задержали сотрудники полиции и доставили в отдел полиции Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Вся история борьбы семьи Бахтиных за сына — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям