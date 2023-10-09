09 октября 2023

Отец Миши Бахтина со СМА из Екатеринбурга вышел на пикет к зданию Минздрава РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пикет по состоянию Миши Бахтина у здания прокуратуры Свердловской области. Екатеринбург , бахтин миша, бахтина яна
Дмитрий Бахтин вышел на пикет в Москве, пока мама и сын Миша ждут препарата в Екатеринбурге Фото:
новость из сюжета
Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат

Отец Миши Бахтина, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), вышел на одиночный пикет к зданию Минздрава РФ в Москве. Дмитрий просит министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко выдать препарат «Рисдиплам» смертельно больному. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила мама Миши Яна.

«На сегодняшний день Мишу до сих пор не обеспечивают жизненно необходимым препаратом „Рисдиплам“. Поэтому сегодня Дмитрий вышел на одиночный пикет к зданию Минздрава РФ. Мы надеемся, что о ситуации узнает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко», — отметила Яна.

Ранее URA.RU писало о том, что отец Миши Бахтина со СМА вышел на Красную площадь и просит о помощи Путина. Во время пикета екатеринбуржца задержали сотрудники полиции и доставили в отдел полиции Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Вся история борьбы семьи Бахтиных за сына — в сюжете URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отец Миши Бахтина, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), вышел на одиночный пикет к зданию Минздрава РФ в Москве. Дмитрий просит министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко выдать препарат «Рисдиплам» смертельно больному. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила мама Миши Яна. «На сегодняшний день Мишу до сих пор не обеспечивают жизненно необходимым препаратом „Рисдиплам“. Поэтому сегодня Дмитрий вышел на одиночный пикет к зданию Минздрава РФ. Мы надеемся, что о ситуации узнает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко», — отметила Яна. Ранее URA.RU писало о том, что отец Миши Бахтина со СМА вышел на Красную площадь и просит о помощи Путина. Во время пикета екатеринбуржца задержали сотрудники полиции и доставили в отдел полиции Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Вся история борьбы семьи Бахтиных за сына — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...