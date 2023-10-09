Свердловская РЭК не смогла через суд повысить тарифы на электроэнергию 10 октября 2023 в 12:47 Размер текста - 17 + Суд отклонил апелляцию РЭК об отмене предписания ФАС Фото: Размик Закарян © URA.RU Свердловская региональная энергетическая комиссия (РЭК) не смогла через суд добиться повышения тарифов на электроэнергию. Позицию Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) поддержали суды двух инстанций, сообщили в пресс-службе ведомства. Новость по теме УФАС раскрыли подробности увеличения тарифов в Свердловской области В конце 2022-го РЭК одобрила удорожание электроэнергии на 40%. Однако ФАС постановление отменила и предписала снизить пиковые и дневные тарифы. РЭК исполнила предписание, однако обратилась в суд. «Орган тарифного регулирования попытался оспорить предписание ФАС России, однако суды двух инстанций поддержали позицию службы», — пишет пресс-служба ФАС на официальном сайте. В ведомстве добавили, что им поступило множество жалоб на высокие тарифы за электроэнергию в Свердловской области. По итогам проверки было установлено, что РЭК неверно установила тарифы на текущий год. Свердловская региональная энергетическая комиссия (РЭК) не смогла через суд добиться повышения тарифов на электроэнергию. Позицию Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) поддержали суды двух инстанций, сообщили в пресс-службе ведомства. В конце 2022-го РЭК одобрила удорожание электроэнергии на 40%. Однако ФАС постановление отменила и предписала снизить пиковые и дневные тарифы. РЭК исполнила предписание, однако обратилась в суд. «Орган тарифного регулирования попытался оспорить предписание ФАС России, однако суды двух инстанций поддержали позицию службы», — пишет пресс-служба ФАС на официальном сайте. В ведомстве добавили, что им поступило множество жалоб на высокие тарифы за электроэнергию в Свердловской области. По итогам проверки было установлено, что РЭК неверно установила тарифы на текущий год. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям