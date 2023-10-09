Свердловская РЭК не смогла через суд повысить тарифы на электроэнергию

Свердловская региональная энергетическая комиссия (РЭК) не смогла через суд добиться повышения тарифов на электроэнергию. Позицию Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) поддержали суды двух инстанций, сообщили в пресс-службе ведомства.
В конце 2022-го РЭК одобрила удорожание электроэнергии на 40%. Однако ФАС постановление отменила и предписала снизить пиковые и дневные тарифы. РЭК исполнила предписание, однако обратилась в суд. «Орган тарифного регулирования попытался оспорить предписание ФАС России, однако суды двух инстанций поддержали позицию службы», — пишет пресс-служба ФАС на официальном сайте.
В ведомстве добавили, что им поступило множество жалоб на высокие тарифы за электроэнергию в Свердловской области. По итогам проверки было установлено, что РЭК неверно установила тарифы на текущий год.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.