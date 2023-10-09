09 октября 2023

Свердловская РЭК не смогла через суд повысить тарифы на электроэнергию

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Суд отклонил апелляцию РЭК об отмене предписания ФАС Фото:

Свердловская региональная энергетическая комиссия (РЭК) не смогла через суд добиться повышения тарифов на электроэнергию. Позицию Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) поддержали суды двух инстанций, сообщили в пресс-службе ведомства.

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В конце 2022-го РЭК одобрила удорожание электроэнергии на 40%. Однако ФАС постановление отменила и предписала снизить пиковые и дневные тарифы. РЭК исполнила предписание, однако обратилась в суд. «Орган тарифного регулирования попытался оспорить предписание ФАС России, однако суды двух инстанций поддержали позицию службы», — пишет пресс-служба ФАС на официальном сайте.

В ведомстве добавили, что им поступило множество жалоб на высокие тарифы за электроэнергию в Свердловской области. По итогам проверки было установлено, что РЭК неверно установила тарифы на текущий год.

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Свердловская региональная энергетическая комиссия (РЭК) не смогла через суд добиться повышения тарифов на электроэнергию. Позицию Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) поддержали суды двух инстанций, сообщили в пресс-службе ведомства. В конце 2022-го РЭК одобрила удорожание электроэнергии на 40%. Однако ФАС постановление отменила и предписала снизить пиковые и дневные тарифы. РЭК исполнила предписание, однако обратилась в суд. «Орган тарифного регулирования попытался оспорить предписание ФАС России, однако суды двух инстанций поддержали позицию службы», — пишет пресс-служба ФАС на официальном сайте. В ведомстве добавили, что им поступило множество жалоб на высокие тарифы за электроэнергию в Свердловской области. По итогам проверки было установлено, что РЭК неверно установила тарифы на текущий год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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