Собянин высказался о пострадавших при столкновении поездов в метро

В московском метро на станции «Печатники» произошло столкновение двух поездов, один из которых был с пассажирами, а второй — пустой. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что жертв в результате происшествия нет.
«Сегодня в 10:30 на станции метро „Печатники“ Люблинско-Дмитриевской линии произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции. Среди пассажиров серьезно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале.
Мэр Москвы добавил, что сейчас специалистами ведутся ремонтные работы. А движение в метро, по его словам, будет восстановлено в течение нескольких часов. Собянин также пообещал оказать москвичам поддержку и необходимую помощь.
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