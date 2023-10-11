Собянин высказался о пострадавших при столкновении поездов в метро

Собянин: в результате аварии в московском метро пострадал машинист
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ПМЭФ-2021, первый день. Собянин, Чупшева, Шувалов. Санкт-Петербург, собянин сергей
Сергей Собянин сообщил о пострадавшем машинисте в результате ЧП в метро Фото:

В московском метро на станции «Печатники» произошло столкновение двух поездов, один из которых был с пассажирами, а второй — пустой. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что жертв в результате происшествия нет.

«Сегодня в 10:30 на станции метро „Печатники“ Люблинско-Дмитриевской линии произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции. Среди пассажиров серьезно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале.

Мэр Москвы добавил, что сейчас специалистами ведутся ремонтные работы. А движение в метро, по его словам, будет восстановлено в течение нескольких часов. Собянин также пообещал оказать москвичам поддержку и необходимую помощь.

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В московском метро на станции «Печатники» произошло столкновение двух поездов, один из которых был с пассажирами, а второй — пустой. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что жертв в результате происшествия нет. «Сегодня в 10:30 на станции метро „Печатники“ Люблинско-Дмитриевской линии произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции. Среди пассажиров серьезно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Мэр Москвы добавил, что сейчас специалистами ведутся ремонтные работы. А движение в метро, по его словам, будет восстановлено в течение нескольких часов. Собянин также пообещал оказать москвичам поддержку и необходимую помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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