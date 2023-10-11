Россия объединит систему ПВО со страной-соседом 11 октября 2023 в 13:49 Размер текста - 17 + Россия приняла соглашение об объединенной системе ПВО еще в августе 2022 года Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Парламент Киргизии принял решение о принятии соглашения с Россией в вопросе объединенной региональной системы ПВО. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. «Сегодня, 11 октября, депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Кыргызской Республики и Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс -службы парламента. Отмечается, что российская сторона приняла это соглашение в августе 2022 года в трех чтениях. Также поступили и власти Киргизии. Для создания объединенной системы ПВО будет выделен земельный участок рядом с авиабазой РФ в Канте. Его площадь составит пять гектаров. Парламент Киргизии принял решение о принятии соглашения с Россией в вопросе объединенной региональной системы ПВО. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. «Сегодня, 11 октября, депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Кыргызской Республики и Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы парламента. Отмечается, что российская сторона приняла это соглашение в августе 2022 года в трех чтениях. Также поступили и власти Киргизии. Для создания объединенной системы ПВО будет выделен земельный участок рядом с авиабазой РФ в Канте. Его площадь составит пять гектаров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям