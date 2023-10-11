Россия объединит систему ПВО со страной-соседом

Парламент Киргизии принял решение о принятии соглашения с Россией в вопросе объединенной региональной системы ПВО. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
«Сегодня, 11 октября, депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Кыргызской Республики и Российской Федерации», — говорится в
Отмечается, что российская сторона приняла это соглашение в августе 2022 года в трех чтениях. Также поступили и власти Киргизии.
Для создания объединенной системы ПВО будет выделен земельный участок рядом с авиабазой РФ в Канте. Его площадь составит пять гектаров.
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