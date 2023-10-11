Россия объединит систему ПВО со страной-соседом

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Вооруженные силы РФ. stock, с-300, пво, stock, с-400
Россия приняла соглашение об объединенной системе ПВО еще в августе 2022 года Фото:

Парламент Киргизии принял решение о принятии соглашения с Россией в вопросе объединенной региональной системы ПВО. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

«Сегодня, 11 октября, депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Кыргызской Республики и Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Отмечается, что российская сторона приняла это соглашение в августе 2022 года в трех чтениях. Также поступили и власти Киргизии.

Для создания объединенной системы ПВО будет выделен земельный участок рядом с авиабазой РФ в Канте. Его площадь составит пять гектаров.

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Парламент Киргизии принял решение о принятии соглашения с Россией в вопросе объединенной региональной системы ПВО. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. «Сегодня, 11 октября, депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Кыргызской Республики и Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы парламента. Отмечается, что российская сторона приняла это соглашение в августе 2022 года в трех чтениях. Также поступили и власти Киргизии. Для создания объединенной системы ПВО будет выделен земельный участок рядом с авиабазой РФ в Канте. Его площадь составит пять гектаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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