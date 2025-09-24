Минфин предложил увеличить финансирование льготной ипотеки

Министерство финансов РФ выступило с предложением увеличить объем бюджетных средств, направляемых на льготные ипотечные программы в 2025 году. Речь идет о дополнительном финансировании в размере более 230 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Это позволит дополнительно направить более 230 миллиардов рублей на реализацию льготных ипотечных программ», — говорится на официальном сайте Минфина. Речь идет о семейной, льготной, а также дальневосточной ипотеке. Дополнительное финансирование связано с необходимостью расширения условий предоставления льготной ипотеки, а также уточнением механизмов субсидирования.
Кроме того, согласно проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы, на субсидирование процентной ставки по ипотеке для семей с детьми планируется выделить около 1,8 триллиона рублей. Сумма материнского капитала будет ежегодно индексироваться на уровень инфляции.
Проект поправок в бюджет текущего года в среду был внесен в правительство. В рамках уточнения закона о бюджете на 2025 год предусмотрено финансирование отдельных приоритетных мероприятий.
