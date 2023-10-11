Стали известны самые аварийные автомобили в России в 2023 году

Страховая компания «ВСК»: автомобили Lada, Kia и Hyundai наиболее аварийные
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Единая Россия вручает медикам ключи от машины. Курган , киа, kia, руль автомобильный
Автомобили Kia вошли в рейтинг наиболее аварийных машин Фото:

Автомобили марок Lada, Kia и Hyundai являются самыми аварийными в России в 2023 году. Об этом сообщают представители российской страховой компании «ВСК».

«Лидерами в антирейтинге самых аварийных моделей стали Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris», — передают аналитики из страховой компании. Их слова передает «Газета.ру». В рейтинг наиболее аварийных автомобилей в 2023 году также включены Lada Priora, Lada Kalina, Lada Vesta и Toyota Corolla. Под рейтингом аварийности понимается количество ДТП с участием данных автомобилей.

Представители страховой компании также подчеркнули, что чаще всего в автомобильные аварии попадают россияне в возрасте 30-39 лет. Зачастую виновниками ДТП становятся мужчины, сообщают страховщики.

В качестве решения проблем с количеством аварий на российских дорогах Национальный автомобильный союз (НАС) просил МВД включить в ПДД запрет водителям со стажем менее трех лет управлять автомобилями с мощностью более 150 лошадиных сил. В регионах страны в качестве решения проблем с аварийностью предлагали запустить чаты в telegram-каналах для водителей, где можно проверить состояние дороги в настоящий момент.

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Автомобили марок Lada, Kia и Hyundai являются самыми аварийными в России в 2023 году. Об этом сообщают представители российской страховой компании «ВСК». «Лидерами в антирейтинге самых аварийных моделей стали Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris», — передают аналитики из страховой компании. Их слова передает «Газета.ру». В рейтинг наиболее аварийных автомобилей в 2023 году также включены Lada Priora, Lada Kalina, Lada Vesta и Toyota Corolla. Под рейтингом аварийности понимается количество ДТП с участием данных автомобилей. Представители страховой компании также подчеркнули, что чаще всего в автомобильные аварии попадают россияне в возрасте 30-39 лет. Зачастую виновниками ДТП становятся мужчины, сообщают страховщики. В качестве решения проблем с количеством аварий на российских дорогах Национальный автомобильный союз (НАС) просил МВД включить в ПДД запрет водителям со стажем менее трех лет управлять автомобилями с мощностью более 150 лошадиных сил. В регионах страны в качестве решения проблем с аварийностью предлагали запустить чаты в telegram-каналах для водителей, где можно проверить состояние дороги в настоящий момент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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