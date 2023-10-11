Стали известны самые аварийные автомобили в России в 2023 году

Страховая компания «ВСК»: автомобили Lada, Kia и Hyundai наиболее аварийные

11 октября 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Автомобили Kia вошли в рейтинг наиболее аварийных машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автомобили марок Lada, Kia и Hyundai являются самыми аварийными в России в 2023 году. Об этом сообщают представители российской страховой компании «ВСК». «Лидерами в антирейтинге самых аварийных моделей стали Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris», — передают аналитики из страховой компании. Их слова передает « Газета.ру». В рейтинг наиболее аварийных автомобилей в 2023 году также включены Lada Priora, Lada Kalina, Lada Vesta и Toyota Corolla. Под рейтингом аварийности понимается количество ДТП с участием данных автомобилей. Представители страховой компании также подчеркнули, что чаще всего в автомобильные аварии попадают россияне в возрасте 30-39 лет. Зачастую виновниками ДТП становятся мужчины, сообщают страховщики. В качестве решения проблем с количеством аварий на российских дорогах Национальный автомобильный союз (НАС) просил МВД включить в ПДД запрет водителям со стажем менее трех лет управлять автомобилями с мощностью более 150 лошадиных сил. В регионах страны в качестве решения проблем с аварийностью предлагали запустить чаты в telegram-каналах для водителей, где можно проверить состояние дороги в настоящий момент.

Автомобили марок Lada, Kia и Hyundai являются самыми аварийными в России в 2023 году. Об этом сообщают представители российской страховой компании «ВСК». «Лидерами в антирейтинге самых аварийных моделей стали Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris», — передают аналитики из страховой компании. Их слова передает «Газета.ру». В рейтинг наиболее аварийных автомобилей в 2023 году также включены Lada Priora, Lada Kalina, Lada Vesta и Toyota Corolla. Под рейтингом аварийности понимается количество ДТП с участием данных автомобилей. Представители страховой компании также подчеркнули, что чаще всего в автомобильные аварии попадают россияне в возрасте 30-39 лет. Зачастую виновниками ДТП становятся мужчины, сообщают страховщики. В качестве решения проблем с количеством аварий на российских дорогах Национальный автомобильный союз (НАС) просил МВД включить в ПДД запрет водителям со стажем менее трех лет управлять автомобилями с мощностью более 150 лошадиных сил. В регионах страны в качестве решения проблем с аварийностью предлагали запустить чаты в telegram-каналах для водителей, где можно проверить состояние дороги в настоящий момент.