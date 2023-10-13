Поджигатель военкомата из ХМАО не смог обжаловать беспрецедентный приговор суда в Екатеринбурге

Поджигатель военкомата Нижневартовска Борисенко приговорен к 12 годам заключения

13 октября 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Коллегия судей оставила приговор поджигателя без изменений (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Поджигатель военкомата в Нижневартовска Владислав Борисенко не смог обжаловать приговор по обвинению в терроризме. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга в апелляционной инстанции оставил его без изменения. Приговор вступил в законную силу, и Борисенко отбывать наказание сроком 12 лет, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе Тюменского управления ФСБ. «На основании результатов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Тюменской области и УМВД России по ХМАО-Югре Военным следственным управлением СК России по Центральному военному округу в отношении Борисенко и его сообщника возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК России (террористический акт). Борисенко приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 12 лет с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор суда вступил в законную силу», — сообщили в ведомстве. По данным ФСБ, виновный проведет первые три года в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима. «Борисенко, действуя по указанию неустановленного сотрудника ВСУ, совершил поджог здания военкомата, за что получил денежное вознаграждение», — добавили в пресс-службе. На сайте ЦОВС указано, что после рассмотрения в апелляционной инстанции, дело вернулось в нижестоящий суд. По данным инсайдера агентства в силовых структурах, защита Борисенко планирует обжаловать его в кассационной инстанции. Прежде сообщалось, что он признал вину, но не согласился с квалификацией поджога по статье «теракт», поэтому и подал апелляцию. Дело Борисенко и его напарника Василия Гаврилишена стало первым в истории правоохранительной системы РФ, когда поджог военкомата квалифицировали как террористический акт — с соответствующим увеличением сроков наказания. Ранее URA.RU писало о том, как силовики раскрыли поджог военкомата в Нижневартовске. Начальник городской полиции Фанис Хаматов сообщил, что Борисенко и Гаврилишена отследили камеры системы «Безопасный город», а система ЕГАИС помогла установить магазин, где они приобретали бутылки для коктейля Молотова, воспользовавшись скидочной и кредитной картами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поджигатель военкомата в Нижневартовска Владислав Борисенко не смог обжаловать приговор по обвинению в терроризме. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга в апелляционной инстанции оставил его без изменения. Приговор вступил в законную силу, и Борисенко отбывать наказание сроком 12 лет, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе Тюменского управления ФСБ. «На основании результатов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Тюменской области и УМВД России по ХМАО-Югре Военным следственным управлением СК России по Центральному военному округу в отношении Борисенко и его сообщника возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК России (террористический акт). Борисенко приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 12 лет с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор суда вступил в законную силу», — сообщили в ведомстве. По данным ФСБ, виновный проведет первые три года в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима. «Борисенко, действуя по указанию неустановленного сотрудника ВСУ, совершил поджог здания военкомата, за что получил денежное вознаграждение», — добавили в пресс-службе. На сайте ЦОВС указано, что после рассмотрения в апелляционной инстанции, дело вернулось в нижестоящий суд. По данным инсайдера агентства в силовых структурах, защита Борисенко планирует обжаловать его в кассационной инстанции. Прежде сообщалось, что он признал вину, но не согласился с квалификацией поджога по статье «теракт», поэтому и подал апелляцию. Дело Борисенко и его напарника Василия Гаврилишена стало первым в истории правоохранительной системы РФ, когда поджог военкомата квалифицировали как террористический акт — с соответствующим увеличением сроков наказания. Ранее URA.RU писало о том, как силовики раскрыли поджог военкомата в Нижневартовске. Начальник городской полиции Фанис Хаматов сообщил, что Борисенко и Гаврилишена отследили камеры системы «Безопасный город», а система ЕГАИС помогла установить магазин, где они приобретали бутылки для коктейля Молотова, воспользовавшись скидочной и кредитной картами.