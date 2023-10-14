Свердловская фирма требует 106 млн с пермского производителя удобрений

14 октября 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Екатеринбургская компания предъявила иск на 106 млн производителю удобрений в Березниках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбургская фирма ООО УК «УЭС», занимающаяся строительным контролем, требует 106 млн рублей с пермского производителя удобрений ООО УКК «Еврохим» из Березников. Информация об этом содержится в судебных материалах, опубликованных на сайте арбитражного суда Пермского края. «ООО «Управляющая компания «Уралэнергострой» из Екатеринбурга взыскивает 106 млн рублей с ООО «Еврохим-Усольский калийный комбинат». Судебное заседание назначено на 15 ноября в Перми», — указано в судебных материалах. В документах речь идет о ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда со стороны ответчика. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Еврохим-Усольский калийный комбинат», чтобы выяснить причины судебного иска. Ответ ожидается. ООО «Еврохим-УКК» является дочерней компанией АО «МХК «Еврохим», одного из ведущих российских производителей минеральных удобрений. Предприятие в Березниках конкурирует с другим крупным производителем минудобрений — ПАО «Уралкалий». С 2008 году «Еврохим-УКК» реализует в Пермском крае инвестпроект по разработке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, одного из крупнейших в мире.

Екатеринбургская фирма ООО УК «УЭС», занимающаяся строительным контролем, требует 106 млн рублей с пермского производителя удобрений ООО УКК «Еврохим» из Березников. Информация об этом содержится в судебных материалах, опубликованных на сайте арбитражного суда Пермского края. «ООО «Управляющая компания «Уралэнергострой» из Екатеринбурга взыскивает 106 млн рублей с ООО «Еврохим-Усольский калийный комбинат». Судебное заседание назначено на 15 ноября в Перми», — указано в судебных материалах. В документах речь идет о ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда со стороны ответчика. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Еврохим-Усольский калийный комбинат», чтобы выяснить причины судебного иска. Ответ ожидается. ООО «Еврохим-УКК» является дочерней компанией АО «МХК «Еврохим», одного из ведущих российских производителей минеральных удобрений. Предприятие в Березниках конкурирует с другим крупным производителем минудобрений — ПАО «Уралкалий». С 2008 году «Еврохим-УКК» реализует в Пермском крае инвестпроект по разработке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, одного из крупнейших в мире.