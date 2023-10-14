Свердловская фирма требует 106 млн с пермского производителя удобрений

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Екатеринбургская компания предъявила иск на 106 млн производителю удобрений в Березниках Фото:

Екатеринбургская фирма ООО УК «УЭС», занимающаяся строительным контролем, требует 106 млн рублей с пермского производителя удобрений ООО УКК «Еврохим» из Березников. Информация об этом содержится в судебных материалах, опубликованных на сайте арбитражного суда Пермского края.

«ООО «Управляющая компания «Уралэнергострой» из Екатеринбурга взыскивает 106 млн рублей с ООО «Еврохим-Усольский калийный комбинат». Судебное заседание назначено на 15 ноября в Перми», — указано в судебных материалах.

В документах речь идет о ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда со стороны ответчика. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Еврохим-Усольский калийный комбинат», чтобы выяснить причины судебного иска. Ответ ожидается.

ООО «Еврохим-УКК» является дочерней компанией АО «МХК «Еврохим», одного из ведущих российских производителей минеральных удобрений. Предприятие в Березниках конкурирует с другим крупным производителем минудобрений — ПАО «Уралкалий». С 2008 году «Еврохим-УКК» реализует в Пермском крае инвестпроект по разработке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, одного из крупнейших в мире.

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Екатеринбургская фирма ООО УК «УЭС», занимающаяся строительным контролем, требует 106 млн рублей с пермского производителя удобрений ООО УКК «Еврохим» из Березников. Информация об этом содержится в судебных материалах, опубликованных на сайте арбитражного суда Пермского края. «ООО «Управляющая компания «Уралэнергострой» из Екатеринбурга взыскивает 106 млн рублей с ООО «Еврохим-Усольский калийный комбинат». Судебное заседание назначено на 15 ноября в Перми», — указано в судебных материалах. В документах речь идет о ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда со стороны ответчика. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Еврохим-Усольский калийный комбинат», чтобы выяснить причины судебного иска. Ответ ожидается. ООО «Еврохим-УКК» является дочерней компанией АО «МХК «Еврохим», одного из ведущих российских производителей минеральных удобрений. Предприятие в Березниках конкурирует с другим крупным производителем минудобрений — ПАО «Уралкалий». С 2008 году «Еврохим-УКК» реализует в Пермском крае инвестпроект по разработке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, одного из крупнейших в мире.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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