Конкурент «Уралкалия» в Пермском крае набирает сотрудников

Соискателям предлагается стабильная зарплата и различные бонусы от предприятия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Компания «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» в Березниках (Пермский край) ищет сотрудников на различные специальности. Объявления о вакансиях размещены на официальной странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«ЕвроХим-УКК» приглашает на работу кандидатов с опытом работы на вакансии: слесарь-ремонтник 4,5 разряда; машиниста буровой установки 4, 5 разряда; ведущего специалиста в отдел по пожарному надзору, ГО и ЧС; электромонтеров (по ремонту и обслуживанию воздушных и кабельных линий электропередач 4 разряда, аппаратуры релейной защиты и автоматики 5 разряда, оперативным переключениям в распределительных сетях 4 разряда)», — сообщается в объявлениях.

Также работодатель за свой счет готов обучить кандидатов на вакансии «монтер пути 3 разряда» и «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Соискателям обещают официальное трудоустройство, стабильную зарплату, а также скидки на питание в корпоративных столовых и на занятия спортом в городских фитнес-клубах. Предприятие готово бесплатно доставлять до места работы и обратно сотрудников из других городов: Соликамска, Александровска и Яйвы.

ООО «ЕвроХим-УКК» является дочерней компанией АО «МХК «ЕвроХим», одного из ведущих российских производителей минеральных удобрений. Предприятие в Березниках конкурирует с другим крупным производителем минудобрений — ПАО «Уралкалий». С 2008 году «ЕвроХим-УКК» реализует в Пермском крае инвестпроект по разработке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей — одного из крупнейших в мире.