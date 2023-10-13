13 октября 2023

В Пермском крае откроется фестиваль «Волшебная кулиса»

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Репетиция спектакля "Солярис", Театр-Театр. Пермь, лазерное шоу
Пермяки увидят премьерные показы спектаклей в рамках театрального фестиваля Фото:

В Пермском крае пройдет театральный фестиваль «Волшебная кулиса». Информация об этом опубликована на сайте правительства региона.

«Краевой фестиваль-конкурс „Волшебная кулиса“ является продолжением смотра премьер профессиональных театров „Театральная весна“. Основные показы конкурса состоятся с 13 по 20 ноября на различных сценах и площадках Перми и Кудымкара», — говорится в сообщении представителей краевых властей.

По данным организаторов фестиваля, в рамках конкурса пермяки увидят спектакль театральной компании «немхат» — «Ой, мороз, мороз», постановку «Квадрат» от Театра-Театра, документальные спектакли «КУБ» и «Место действия: Лысьва» от театров «Доминанта» и Лысьвенской драмы. Также зрителям покажут спектакли — «Любить» от Березниковского драматического театра и «Зима» от театра из Кудымкара. Другой новой частью фестиваля «Волшебная кулиса» станут видеопоказы спектаклей в сети социальных кинотеатров Прикамья.

Ранее в Перми прошел фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Прикамья». Свои программы в столицу Прикамья привозили коллективы из Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Минска. Пермь представляли два коллектива.

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В Пермском крае пройдет театральный фестиваль «Волшебная кулиса». Информация об этом опубликована на сайте правительства региона. «Краевой фестиваль-конкурс „Волшебная кулиса“ является продолжением смотра премьер профессиональных театров „Театральная весна“. Основные показы конкурса состоятся с 13 по 20 ноября на различных сценах и площадках Перми и Кудымкара», — говорится в сообщении представителей краевых властей. По данным организаторов фестиваля, в рамках конкурса пермяки увидят спектакль театральной компании «немхат» — «Ой, мороз, мороз», постановку «Квадрат» от Театра-Театра, документальные спектакли «КУБ» и «Место действия: Лысьва» от театров «Доминанта» и Лысьвенской драмы. Также зрителям покажут спектакли — «Любить» от Березниковского драматического театра и «Зима» от театра из Кудымкара. Другой новой частью фестиваля «Волшебная кулиса» станут видеопоказы спектаклей в сети социальных кинотеатров Прикамья. Ранее в Перми прошел фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Прикамья». Свои программы в столицу Прикамья привозили коллективы из Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Минска. Пермь представляли два коллектива.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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