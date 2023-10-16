16 октября 2023

Сотрудникам вузов в Екатеринбурге подняли зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный научно-практический форум в УрГПУ и интервью с Дмитрием Рассохиным. Екатеринбург , учитель, школьная доска, урок, мел, наука, школа, образование, рассохин дмитрий, институт, преподаватель, профессор
Зарплата работников поднялась на 10,9% Фото:

Работникам екатеринбургских университетов подняли зарплату на 10,9%. Документ опубликован на официальном сайте мэрии Екатеринбурга.

Зарплату вузовским сотрудникам мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проиндексировал еще в сентябре. 16 октября он утвердил размер минимальных окладов. Так, заведующие кафедрой и деканы факультетов будут получать до 14 739 рублей. Оклад помощников ректора и проректора составит 9 676 рублей, а директора филиалов университетов — 11 820 рублей.

Самую маленькую зарплату получают гардеробщицы и дворники. Теперь их минимальный оклад составляет 5 023 рубля. Библиотекари и лаборанты будут получать по 7 283 рубля. Оклад преподавателей и ассистентов теперь составляет 10 142 рубля, у старших научных сотрудников — 11 790 рублей. Доценты будут получать 12 702 рубля.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Работникам екатеринбургских университетов подняли зарплату на 10,9%. Документ опубликован на официальном сайте мэрии Екатеринбурга. Зарплату вузовским сотрудникам мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проиндексировал еще в сентябре. 16 октября он утвердил размер минимальных окладов. Так, заведующие кафедрой и деканы факультетов будут получать до 14 739 рублей. Оклад помощников ректора и проректора составит 9 676 рублей, а директора филиалов университетов — 11 820 рублей. Самую маленькую зарплату получают гардеробщицы и дворники. Теперь их минимальный оклад составляет 5 023 рубля. Библиотекари и лаборанты будут получать по 7 283 рубля. Оклад преподавателей и ассистентов теперь составляет 10 142 рубля, у старших научных сотрудников — 11 790 рублей. Доценты будут получать 12 702 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...