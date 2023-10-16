Сотрудникам вузов в Екатеринбурге подняли зарплаты

Работникам екатеринбургских университетов подняли зарплату на 10,9%. Документ опубликован на официальном сайте мэрии Екатеринбурга.
Зарплату вузовским сотрудникам мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проиндексировал еще в сентябре. 16 октября он утвердил размер минимальных окладов. Так, заведующие кафедрой и деканы факультетов будут получать до 14 739 рублей. Оклад помощников ректора и проректора составит 9 676 рублей, а директора филиалов университетов — 11 820 рублей.
Самую маленькую зарплату получают гардеробщицы и дворники. Теперь их минимальный оклад составляет 5 023 рубля. Библиотекари и лаборанты будут получать по 7 283 рубля. Оклад преподавателей и ассистентов теперь составляет 10 142 рубля, у старших научных сотрудников — 11 790 рублей. Доценты будут получать 12 702 рубля.
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