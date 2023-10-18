Челябинский губернатор дал главам муниципалитетов спецпоручение по газу

Губернатор Алексей Текслер поручил довести довести до логического завершения газификацию населенных пунктов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средства на газификацию домов и соцобъектов будут в приоритетном порядке заложены в числе других социальных расходов бюджета на предстоящий трехлетний период. Об этом 18 октября сообщил на совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер. Руководителям городов и районов следуют активнее работать в этом направлении.

«Работа по формированию бюджетов на предстоящий трехлетний период идет полным ходом. В приоритетном порядке в него будут заложены социально значимые расходы. В частности, расширен объем выплаты на приобретение и установку внутридомового газового оборудования. Главам муниципалитетов следует, помимо органов соцзащиты населения, вовлечь в процесс структуры и организации, которые курируют или решают вопросы газоснабжения», — приводит слова главы региона его пресс-служба.

Также, добавил Текслер, в рамках региональной программы по газификации на 2023 год уже перевыполнен план по строительству газопроводов. Вновь газифицировано 18 населенных пунктов. Однако газ при этом пущен не везде, и Текслер поручил завершить работу в этом направлении.

Накануне эти вопросы обсудили в комитете заксобрания области по строительной политике и ЖКХ. Отметив, что уровень газификации регионе выше среднего российского показателя, но с марта 2023 года открылись новые возможности в этой сфере, в том числе для 109 социальных объектов. В том числе и благодаря инициативам главы региона.

«Сейчас от муниципалитетов на догазификацию социальных объектов подано 12 заявок. В Карталинском районе газовые сети доведены до двух объектов социальной инфраструктуры, позволяя подключить фельдшерский пункт в поселке Мичуринском и амбулаторию в селе Анненское. Сельские поселения получат экономию за счет отопления, а медицинская помощь будет оказываться в комфорте», — заметил первый зампредседателя комитета Александр Мотовилов.