19 октября 2023

Пермский инвалид пырнул знакомую ножом за долги

© Служба новостей «URA.RU»
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Виновному не понравилось, что знакомая напоминала ему о долгах Фото:

Инвалид из Чайковского (Пермский край) ударил ножом знакомую, которой задолжал деньги. Об этом сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда.

«Днем 26 марта 41-летний житель Чайковского у себя дома распивал алкоголь со знакомой. Гостья дважды напомнила мужчине о денежном долге, что ему не понравилось. Хозяин дома настолько разозлился, что схватил нож и нанес знакомой удар в брюшную область», — сообщается в telegram-канале.

Врачи квалифицировали травму как тяжелую, но пациентку удалось спасти. В суде мужчина вину не признал, сказал, что якобы узнал о ножевом ранении от полиции. В итоге его отправили в колонию строгого режима на 2,5 года и постановили взыскать с него в пользу потерпевшей 100 тысяч рублей морального вреда.

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Инвалид из Чайковского (Пермский край) ударил ножом знакомую, которой задолжал деньги. Об этом сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда. «Днем 26 марта 41-летний житель Чайковского у себя дома распивал алкоголь со знакомой. Гостья дважды напомнила мужчине о денежном долге, что ему не понравилось. Хозяин дома настолько разозлился, что схватил нож и нанес знакомой удар в брюшную область», — сообщается в telegram-канале. Врачи квалифицировали травму как тяжелую, но пациентку удалось спасти. В суде мужчина вину не признал, сказал, что якобы узнал о ножевом ранении от полиции. В итоге его отправили в колонию строгого режима на 2,5 года и постановили взыскать с него в пользу потерпевшей 100 тысяч рублей морального вреда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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