Пермский инвалид пырнул знакомую ножом за долги

Инвалид из Чайковского (Пермский край) ударил ножом знакомую, которой задолжал деньги. Об этом сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда.
«Днем 26 марта 41-летний житель Чайковского у себя дома распивал алкоголь со знакомой. Гостья дважды напомнила мужчине о денежном долге, что ему не понравилось. Хозяин дома настолько разозлился, что схватил нож и нанес знакомой удар в брюшную область», — сообщается в telegram-канале.
Врачи квалифицировали травму как тяжелую, но пациентку удалось спасти. В суде мужчина вину не признал, сказал, что якобы узнал о ножевом ранении от полиции. В итоге его отправили в колонию строгого режима на 2,5 года и постановили взыскать с него в пользу потерпевшей 100 тысяч рублей морального вреда.
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