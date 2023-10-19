Пермский инвалид пырнул знакомую ножом за долги

20 октября 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Виновному не понравилось, что знакомая напоминала ему о долгах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Инвалид из Чайковского (Пермский край) ударил ножом знакомую, которой задолжал деньги. Об этом сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда. «Днем 26 марта 41-летний житель Чайковского у себя дома распивал алкоголь со знакомой. Гостья дважды напомнила мужчине о денежном долге, что ему не понравилось. Хозяин дома настолько разозлился, что схватил нож и нанес знакомой удар в брюшную область», — сообщается в telegram-канале. Врачи квалифицировали травму как тяжелую, но пациентку удалось спасти. В суде мужчина вину не признал, сказал, что якобы узнал о ножевом ранении от полиции. В итоге его отправили в колонию строгого режима на 2,5 года и постановили взыскать с него в пользу потерпевшей 100 тысяч рублей морального вреда.

Инвалид из Чайковского (Пермский край) ударил ножом знакомую, которой задолжал деньги. Об этом сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда. «Днем 26 марта 41-летний житель Чайковского у себя дома распивал алкоголь со знакомой. Гостья дважды напомнила мужчине о денежном долге, что ему не понравилось. Хозяин дома настолько разозлился, что схватил нож и нанес знакомой удар в брюшную область», — сообщается в telegram-канале. Врачи квалифицировали травму как тяжелую, но пациентку удалось спасти. В суде мужчина вину не признал, сказал, что якобы узнал о ножевом ранении от полиции. В итоге его отправили в колонию строгого режима на 2,5 года и постановили взыскать с него в пользу потерпевшей 100 тысяч рублей морального вреда.