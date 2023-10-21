Среди пермских школьников произошла вспышка заболевания норовирусом

Среди учащихся школы №11 в городе Чайковский Пермского края выявлена вспышка заболевания норовирусом. Об этом сообщается в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
«Выявлены неединичные случаи заболевания норовирусом в школе №11 города Чайковский. Незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование. За всеми учащимися установлено медицинское наблюдение», — сообщается на сайте ведомства.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Норовирус проявляется ярко выраженной кишечной симптоматикой и характеризуется быстрым течением. Причинами возникновения заболевания являются нарушения правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды, правил личной гигиены и несоблюдение технологии приготовления блюд.
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