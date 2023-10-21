21 октября 2023
20 октября 2023

Среди пермских школьников произошла вспышка заболевания норовирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, зима, фельдшер, машина скорой помощи, вызов врача, скорая помошь
За школьниками установили медицинское наблюдение Фото:

Среди учащихся школы №11 в городе Чайковский Пермского края выявлена вспышка заболевания норовирусом. Об этом сообщается в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Выявлены неединичные случаи заболевания норовирусом в школе №11 города Чайковский. Незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование. За всеми учащимися установлено медицинское наблюдение», — сообщается на сайте ведомства.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Норовирус проявляется ярко выраженной кишечной симптоматикой и характеризуется быстрым течением. Причинами возникновения заболевания являются нарушения правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды, правил личной гигиены и несоблюдение технологии приготовления блюд.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Среди учащихся школы №11 в городе Чайковский Пермского края выявлена вспышка заболевания норовирусом. Об этом сообщается в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «Выявлены неединичные случаи заболевания норовирусом в школе №11 города Чайковский. Незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование. За всеми учащимися установлено медицинское наблюдение», — сообщается на сайте ведомства. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Норовирус проявляется ярко выраженной кишечной симптоматикой и характеризуется быстрым течением. Причинами возникновения заболевания являются нарушения правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды, правил личной гигиены и несоблюдение технологии приготовления блюд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...