Минобороны РФ лишило уральского бойца СВО удостоверения ветерана боевых действий

По словам бойца СВО Максима Крикуна, в Минобороны РФ потеряли его документы, из-за чего он не может получить «ветеранку» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Верхней Салды (Свердловская область), участвовавший в спецоперации, несколько месяцев не может получить удостоверение ветерана боевых действий. По словам бойца, в Министерстве обороны РФ потеряли его документы, поэтому солдат не может подтвердить свое участие в СВО (соответствующие документы имеются в распоряжении редакции URA.RU), а значит, и не может получить положенные военным льготы. Своей проблемой с журналистом URA.RU поделился сам участник спецоперации Максим Крикун.

«Я был призван в зону проведения спецоперации 29 сентября 2022 года. Однако уже 1 декабря я был уволен из части, так как являюсь сотрудником предприятия, которое имеет бронь. Я получал заработную плату, пока был на фронте, но по возвращении оказалось, что я нигде не числился, ни на каком воинском учете не состоял и вообще данные обо мне в Министерстве обороны РФ отсутствуют. Куда только ни обращался, но вопрос решить не удается. Получается, что с командиром на „передке“ под обстрелами ездил, все, о чем просил командир, делал. Теперь мне приходится доказывать свое участие в спецоперации», — рассказал корреспонденту URA.RU Крикун.

По словам Крикуна, обращения в различные инстанции не помогли решить вопрос. «Я обращался везде, куда возможно, но безрезультатно. Что мне делать и, самое главное, смогут ли мои документы найти, чтобы я уже наконец-то смог получить удостоверение ветерана боевых действий, я пока не понимаю. Наверно, остается только обратиться к президенту нашей страны через видео», — посетовал солдат.

Редакция URA.RU направила официальный запрос в Министерство обороны России. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что свердловский участник СВО целый год не мог получить удостоверение ветерана боевых действий. Отчаявшись, участник СВО Роман Мурсалов обратился к журналисту URA.RU. Корреспондент агентства 4 мая 2023 года обратилась к начальнику комиссариата Чкаловского района Екатеринбурга Ивану Канивцу за помощью. Тогда военком обещал помочь в получении «ветеранки». 22 мая 2023 Мурсалов получил удостоверение.