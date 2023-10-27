На строительство третьего моста через Каму власти ежегодно будут выделять 1 млрд

28 октября 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

На строительство нового моста через Каму планируют потратить свыше 60 млрд рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Власти планируют ежегодно выделять из бюджета Пермского края по одному миллиарду рублей на строительство третьего моста через Каму. Эта информация содержится в проекте адресной инвестиционной программы региона. «В 2025 году власти выделят на строительство моста 1,3 млрд рублей. В следующие два года затраты снизятся до одного млрд. Средства будут предоставляться ежегодно», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документ. Общие затраты на строительство оценили в 60,9 млрд рублей. Большая часть денег будет потрачена на расчистку подъездов к мосту. Конструкцию разместят между улицей Окулова и площадью Гайдара. Предположительно, мост будет иметь четыре полосы для движения, велодорожки и тротуары. К работам на новом объекте должны приступить в следующем году. Мост должен быть построен через три года. Переоснащение площади Гайдара является одним из этапов реализации проекта. Здесь будет создано разрезное кольцевое пересечение со светофорным регулированием.

Власти планируют ежегодно выделять из бюджета Пермского края по одному миллиарду рублей на строительство третьего моста через Каму. Эта информация содержится в проекте адресной инвестиционной программы региона. «В 2025 году власти выделят на строительство моста 1,3 млрд рублей. В следующие два года затраты снизятся до одного млрд. Средства будут предоставляться ежегодно», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документ. Общие затраты на строительство оценили в 60,9 млрд рублей. Большая часть денег будет потрачена на расчистку подъездов к мосту. Конструкцию разместят между улицей Окулова и площадью Гайдара. Предположительно, мост будет иметь четыре полосы для движения, велодорожки и тротуары. К работам на новом объекте должны приступить в следующем году. Мост должен быть построен через три года. Переоснащение площади Гайдара является одним из этапов реализации проекта. Здесь будет создано разрезное кольцевое пересечение со светофорным регулированием.