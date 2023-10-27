На строительство третьего моста через Каму власти ежегодно будут выделять 1 млрд

Власти планируют ежегодно выделять из бюджета Пермского края по одному миллиарду рублей на строительство третьего моста через Каму. Эта информация содержится в проекте адресной инвестиционной программы региона.
«В 2025 году власти выделят на строительство моста 1,3 млрд рублей. В следующие два года затраты снизятся до одного млрд. Средства будут предоставляться ежегодно», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документ.
Общие затраты на строительство оценили в 60,9 млрд рублей. Большая часть денег будет потрачена на расчистку подъездов к мосту. Конструкцию разместят между улицей Окулова и площадью Гайдара. Предположительно, мост будет иметь четыре полосы для движения, велодорожки и тротуары.
К работам на новом объекте должны приступить в следующем году. Мост должен быть построен через три года. Переоснащение площади Гайдара является одним из этапов реализации проекта. Здесь будет создано разрезное кольцевое пересечение со светофорным регулированием.
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