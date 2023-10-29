29 октября 2023

Челябинский экс-силовик погиб на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, свеча, церковь
Коллеги-полицейские скорбят о погибшем товарище Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ветеран полиции из Магнитогорска Владислав Беркасов погиб, участвуя в специальной операции на территории Украины. Об этом сообщили 30 октября в ГУ МВД по Челябинской области.

«Экс-сотрудник Отдела полиции „Правобережный“ УМВД по Магнитогорску, 40-летний Владислав Беркасов 20 октября 2023 года погиб при исполнении служебного долга в зоне СВО. Службу в органах внутренних дел Владислав Сергеевич начинал в 2006 году, с 2015 года служил во взводе отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. С августа 2016 года по апрель 2022 года занимал должность помощника оперативного дежурного дежурной части ОП „Правобережный“ УМВД по Магнитогорску», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

Там также добавили, что он имел несколько ведомственных наград. Информация о Беркасове будет размещена в Музее истории магнитогорского управления МВД.

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Ветеран полиции из Магнитогорска Владислав Беркасов погиб, участвуя в специальной операции на территории Украины. Об этом сообщили 30 октября в ГУ МВД по Челябинской области. «Экс-сотрудник Отдела полиции „Правобережный“ УМВД по Магнитогорску, 40-летний Владислав Беркасов 20 октября 2023 года погиб при исполнении служебного долга в зоне СВО. Службу в органах внутренних дел Владислав Сергеевич начинал в 2006 году, с 2015 года служил во взводе отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. С августа 2016 года по апрель 2022 года занимал должность помощника оперативного дежурного дежурной части ОП „Правобережный“ УМВД по Магнитогорску», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Там также добавили, что он имел несколько ведомственных наград. Информация о Беркасове будет размещена в Музее истории магнитогорского управления МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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