Ветеран полиции из Магнитогорска Владислав Беркасов погиб, участвуя в специальной операции на территории Украины. Об этом сообщили 30 октября в ГУ МВД по Челябинской области.
«Экс-сотрудник Отдела полиции „Правобережный“ УМВД по Магнитогорску, 40-летний Владислав Беркасов 20 октября 2023 года погиб при исполнении служебного долга в зоне СВО. Службу в органах внутренних дел Владислав Сергеевич начинал в 2006 году, с 2015 года служил во взводе отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. С августа 2016 года по апрель 2022 года занимал должность помощника оперативного дежурного дежурной части ОП „Правобережный“ УМВД по Магнитогорску», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.
Там также добавили, что он имел несколько ведомственных наград. Информация о Беркасове будет размещена в Музее истории магнитогорского управления МВД.
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