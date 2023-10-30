Израиль отреагировал на обращение заложников ХАМАС

Видеообращение пленных, опубликованное боевиками движения ХАМАС, является «жестокой психологической пропагандой». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Видео [с пленными] является жестокой психологической пропагандой ХАМАС», — передает слова Биньямина Нетаньяху телеканал I24. Уточняется, что глава израильского правительства также встретился с семьями заложников и выразил поддержку людям, которые находятся в заточении.
После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября боевики движения ХАМАС взяли в плен сотни иностранных граждан и стали удерживать их в секторе Газа. Недавно представители организации опубликовали видео, на котором три пленницы обратились к израильскому правительству, передает RT. Одна из заложниц также раскритиковала Нетаньяху за то, что он обещал вызволить людей из плена, но не сделал этого, дополняет MK.RU.
Видеообращение пленных, опубликованное боевиками движения ХАМАС, является «жестокой психологической пропагандой». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху. «Видео [с пленными] является жестокой психологической пропагандой ХАМАС», — передает слова Биньямина Нетаньяху телеканал I24. Уточняется, что глава израильского правительства также встретился с семьями заложников и выразил поддержку людям, которые находятся в заточении. После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября боевики движения ХАМАС взяли в плен сотни иностранных граждан и стали удерживать их в секторе Газа. Недавно представители организации опубликовали видео, на котором три пленницы обратились к израильскому правительству, передает RT. Одна из заложниц также раскритиковала Нетаньяху за то, что он обещал вызволить людей из плена, но не сделал этого, дополняет MK.RU.