Израиль отреагировал на обращение заложников ХАМАС

Нетаньяху: видео с пленными ХАМАС является жестокой психологической пропагандой

30 октября 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

Биньямин Нетаньяху выразил поддержку людям, находящимся в плену у ХАМАС Фото: U.S. Department of State новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Видеообращение пленных, опубликованное боевиками движения ХАМАС, является «жестокой психологической пропагандой». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху. «Видео [с пленными] является жестокой психологической пропагандой ХАМАС», — передает слова Биньямина Нетаньяху телеканал I24. Уточняется, что глава израильского правительства также встретился с семьями заложников и выразил поддержку людям, которые находятся в заточении. После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября боевики движения ХАМАС взяли в плен сотни иностранных граждан и стали удерживать их в секторе Газа. Недавно представители организации опубликовали видео, на котором три пленницы обратились к израильскому правительству, передает RT. Одна из заложниц также раскритиковала Нетаньяху за то, что он обещал вызволить людей из плена, но не сделал этого, дополняет MK.RU .

Видеообращение пленных, опубликованное боевиками движения ХАМАС, является «жестокой психологической пропагандой». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху. «Видео [с пленными] является жестокой психологической пропагандой ХАМАС», — передает слова Биньямина Нетаньяху телеканал I24. Уточняется, что глава израильского правительства также встретился с семьями заложников и выразил поддержку людям, которые находятся в заточении. После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября боевики движения ХАМАС взяли в плен сотни иностранных граждан и стали удерживать их в секторе Газа. Недавно представители организации опубликовали видео, на котором три пленницы обратились к израильскому правительству, передает RT. Одна из заложниц также раскритиковала Нетаньяху за то, что он обещал вызволить людей из плена, но не сделал этого, дополняет MK.RU.