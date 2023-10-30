Израиль отреагировал на обращение заложников ХАМАС

Нетаньяху: видео с пленными ХАМАС является жестокой психологической пропагандой
© Служба новостей «URA.RU»
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Биньямин Нетаньяху выразил поддержку людям, находящимся в плену у ХАМАС Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Видеообращение пленных, опубликованное боевиками движения ХАМАС, является «жестокой психологической пропагандой». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Видео [с пленными] является жестокой психологической пропагандой ХАМАС», — передает слова Биньямина Нетаньяху телеканал I24. Уточняется, что глава израильского правительства также встретился с семьями заложников и выразил поддержку людям, которые находятся в заточении.

После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября боевики движения ХАМАС взяли в плен сотни иностранных граждан и стали удерживать их в секторе Газа. Недавно представители организации опубликовали видео, на котором три пленницы обратились к израильскому правительству, передает RT. Одна из заложниц также раскритиковала Нетаньяху за то, что он обещал вызволить людей из плена, но не сделал этого, дополняет MK.RU.

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Видеообращение пленных, опубликованное боевиками движения ХАМАС, является «жестокой психологической пропагандой». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху. «Видео [с пленными] является жестокой психологической пропагандой ХАМАС», — передает слова Биньямина Нетаньяху телеканал I24. Уточняется, что глава израильского правительства также встретился с семьями заложников и выразил поддержку людям, которые находятся в заточении. После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября боевики движения ХАМАС взяли в плен сотни иностранных граждан и стали удерживать их в секторе Газа. Недавно представители организации опубликовали видео, на котором три пленницы обратились к израильскому правительству, передает RT. Одна из заложниц также раскритиковала Нетаньяху за то, что он обещал вызволить людей из плена, но не сделал этого, дополняет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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