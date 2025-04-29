Украинские дроны ранили женщину в брянском селе

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Губернатор выразил поддержку пострадавшей
Губернатор выразил поддержку пострадавшей Фото:

Село Новые Юрковичи в Брянской области подверглось атаке с применением дронов-камикадзе. В результате атаки местная жительница получила осколочные ранения. Об этом сообщает губернатор области Александр Богомаз.

«Осколочные ранения получила местная жительница», — пишет Богомаз в своем telegram-канале. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана вся необходимая помощь. Губернатор выразил поддержку пострадавшей.

По данным региональных властей, беспилотники были запущены с территории Украины. В ночь на 29 апреля российские силы противовоздушной обороны сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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Село Новые Юрковичи в Брянской области подверглось атаке с применением дронов-камикадзе. В результате атаки местная жительница получила осколочные ранения. Об этом сообщает губернатор области Александр Богомаз. «Осколочные ранения получила местная жительница», — пишет Богомаз в своем telegram-канале. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана вся необходимая помощь. Губернатор выразил поддержку пострадавшей. По данным региональных властей, беспилотники были запущены с территории Украины. В ночь на 29 апреля российские силы противовоздушной обороны сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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