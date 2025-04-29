Украинские дроны ранили женщину в брянском селе

Село Новые Юрковичи в Брянской области подверглось атаке с применением дронов-камикадзе. В результате атаки местная жительница получила осколочные ранения. Об этом сообщает губернатор области Александр Богомаз.
«Осколочные ранения получила местная жительница», — пишет Богомаз в своем telegram-канале. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана вся необходимая помощь. Губернатор выразил поддержку пострадавшей.
По данным региональных властей, беспилотники были запущены с территории Украины. В ночь на 29 апреля российские силы противовоздушной обороны сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов.
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