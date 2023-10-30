30 октября 2023

В Челябинске установят трехметровую звезду в память о войне

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, красная звезда, майские праздники
Красная звезда должна будет служить напоминанием о важных событиях Великой Отечественной войны Фото:

В Челябинске установят трехметровую звезду в память о войне. Проект памятника «Погон Войны» депутаты городской думы одобрили 31 октября, передает из зала заседаний корреспондент URA.RU.

«Памятник появится в Металлургическом районе областного центра. Инициатором установки памятника является школа №103. Объект построят за счет спонсорских средств общеобразовательного учреждения», — сообщил корреспондент URA.RU.

Памятник высотой три метра будет представлять собой две стелы, соединенные пятиконечной красной звездой. В центре монумента будут указаны даты — 1941-1945. Новый памятник направлен на сохранение памяти об исторических событиях Великой Отечественной войны.

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В Челябинске установят трехметровую звезду в память о войне. Проект памятника «Погон Войны» депутаты городской думы одобрили 31 октября, передает из зала заседаний корреспондент URA.RU. «Памятник появится в Металлургическом районе областного центра. Инициатором установки памятника является школа №103. Объект построят за счет спонсорских средств общеобразовательного учреждения», — сообщил корреспондент URA.RU. Памятник высотой три метра будет представлять собой две стелы, соединенные пятиконечной красной звездой. В центре монумента будут указаны даты — 1941-1945. Новый памятник направлен на сохранение памяти об исторических событиях Великой Отечественной войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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