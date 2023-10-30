В Челябинске установят трехметровую звезду в память о войне

31 октября 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Красная звезда должна будет служить напоминанием о важных событиях Великой Отечественной войны Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске установят трехметровую звезду в память о войне. Проект памятника «Погон Войны» депутаты городской думы одобрили 31 октября, передает из зала заседаний корреспондент URA.RU. «Памятник появится в Металлургическом районе областного центра. Инициатором установки памятника является школа №103. Объект построят за счет спонсорских средств общеобразовательного учреждения», — сообщил корреспондент URA.RU. Памятник высотой три метра будет представлять собой две стелы, соединенные пятиконечной красной звездой. В центре монумента будут указаны даты — 1941-1945. Новый памятник направлен на сохранение памяти об исторических событиях Великой Отечественной войны.

В Челябинске установят трехметровую звезду в память о войне. Проект памятника «Погон Войны» депутаты городской думы одобрили 31 октября, передает из зала заседаний корреспондент URA.RU. «Памятник появится в Металлургическом районе областного центра. Инициатором установки памятника является школа №103. Объект построят за счет спонсорских средств общеобразовательного учреждения», — сообщил корреспондент URA.RU. Памятник высотой три метра будет представлять собой две стелы, соединенные пятиконечной красной звездой. В центре монумента будут указаны даты — 1941-1945. Новый памятник направлен на сохранение памяти об исторических событиях Великой Отечественной войны.