В Перми Adidas начал вести переговоры с бывшими сотрудниками

Магазины Adidas в Перми начали подготовку к открытию. Руководство приглашает на работу бывших сотрудников. Собеседования проводят с директорами и администраторами, рассказал URA.RU бывший работник пермского магазина.
«Сотрудникам, которые раньше работали в Adidas, начали поступать предложения от руководства компании. Бренд постепенного готовится к возвращению в Пермь. Сейчас приглашают на собеседования директоров и администраторов магазинов. Затем будут звать продавцов и кассиров», — рассказал собеседник корреспонденту агентства.
Даты открытия магазинов в Перми пока не называются. Ранее URA.RU рассказало, что отделы Adidas могут открыть в России весной 2024 года. Права на субаренду бренда приобрела структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко. Точки будут иметь новое название, но ассортимент не изменится.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.