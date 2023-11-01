01 ноября 2023

В Перми Adidas начал вести переговоры с бывшими сотрудниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытые магазины Адидас в ТРЦ Гринвич. Екатеринбург , адидас, магазин adidas
Точная дата открытия пока неизвестна Фото:

Магазины Adidas в Перми начали подготовку к открытию. Руководство приглашает на работу бывших сотрудников. Собеседования проводят с директорами и администраторами, рассказал URA.RU бывший работник пермского магазина.

«Сотрудникам, которые раньше работали в Adidas, начали поступать предложения от руководства компании. Бренд постепенного готовится к возвращению в Пермь. Сейчас приглашают на собеседования директоров и администраторов магазинов. Затем будут звать продавцов и кассиров», — рассказал собеседник корреспонденту агентства.

Даты открытия магазинов в Перми пока не называются. Ранее URA.RU рассказало, что отделы Adidas могут открыть в России весной 2024 года. Права на субаренду бренда приобрела структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко. Точки будут иметь новое название, но ассортимент не изменится.

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Магазины Adidas в Перми начали подготовку к открытию. Руководство приглашает на работу бывших сотрудников. Собеседования проводят с директорами и администраторами, рассказал URA.RU бывший работник пермского магазина. «Сотрудникам, которые раньше работали в Adidas, начали поступать предложения от руководства компании. Бренд постепенного готовится к возвращению в Пермь. Сейчас приглашают на собеседования директоров и администраторов магазинов. Затем будут звать продавцов и кассиров», — рассказал собеседник корреспонденту агентства. Даты открытия магазинов в Перми пока не называются. Ранее URA.RU рассказало, что отделы Adidas могут открыть в России весной 2024 года. Права на субаренду бренда приобрела структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко. Точки будут иметь новое название, но ассортимент не изменится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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