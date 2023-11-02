02 ноября 2023

ЗРК «Тор» с челябинским двигателем успешно уничтожает авиацию ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, зрк, пво, тор-м2
ЗРК также успешно справляется со всеми видами беспилотников Фото:
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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска успешно уничтожает авиатехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«„Тор“ сбивает и самолеты, и вертолеты. Мы прикрываем передовые подразделения, а также тыловые районы и российскую артиллерию. Наша задача — обеспечить безопасное воздушное пространство», — приводит пресс-служба слова начальника расчета ЗРК «Тор» с позывным «Минус».

Начальник расчета отметил, что в его районе ВСУ задействовали большое количество ударных и разведывательных БПЛА. Таких как «Лелека», «Фурия» и «Мигун». И «Тор» успешно справляется со всеми видами беспилотников противника. «Минус» отметил, что при выполнении боевых задач многократно убеждался в надежности всепогодного комплекса.

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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска успешно уничтожает авиатехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «„Тор“ сбивает и самолеты, и вертолеты. Мы прикрываем передовые подразделения, а также тыловые районы и российскую артиллерию. Наша задача — обеспечить безопасное воздушное пространство», — приводит пресс-служба слова начальника расчета ЗРК «Тор» с позывным «Минус». Начальник расчета отметил, что в его районе ВСУ задействовали большое количество ударных и разведывательных БПЛА. Таких как «Лелека», «Фурия» и «Мигун». И «Тор» успешно справляется со всеми видами беспилотников противника. «Минус» отметил, что при выполнении боевых задач многократно убеждался в надежности всепогодного комплекса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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