ЗРК «Тор» с челябинским двигателем успешно уничтожает авиацию ВСУ

03 ноября 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

ЗРК также успешно справляется со всеми видами беспилотников Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска успешно уничтожает авиатехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «„Тор“ сбивает и самолеты, и вертолеты. Мы прикрываем передовые подразделения, а также тыловые районы и российскую артиллерию. Наша задача — обеспечить безопасное воздушное пространство», — приводит пресс-служба слова начальника расчета ЗРК «Тор» с позывным «Минус». Начальник расчета отметил, что в его районе ВСУ задействовали большое количество ударных и разведывательных БПЛА. Таких как «Лелека», «Фурия» и «Мигун». И «Тор» успешно справляется со всеми видами беспилотников противника. «Минус» отметил, что при выполнении боевых задач многократно убеждался в надежности всепогодного комплекса.

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска успешно уничтожает авиатехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «„Тор“ сбивает и самолеты, и вертолеты. Мы прикрываем передовые подразделения, а также тыловые районы и российскую артиллерию. Наша задача — обеспечить безопасное воздушное пространство», — приводит пресс-служба слова начальника расчета ЗРК «Тор» с позывным «Минус». Начальник расчета отметил, что в его районе ВСУ задействовали большое количество ударных и разведывательных БПЛА. Таких как «Лелека», «Фурия» и «Мигун». И «Тор» успешно справляется со всеми видами беспилотников противника. «Минус» отметил, что при выполнении боевых задач многократно убеждался в надежности всепогодного комплекса.