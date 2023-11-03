Обвиненный в браконьерстве кандидат не пришел на выборы главы челябинского села

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Выборы в Коркинском муниципальном округе. Челябинск, выборы, избирательный участок, голосование, урна для голосования
Единственный кандидат, обвинявшийся в браконьерстве, не пришел на выборы главы села Фото:

В селе Бедярыш Катав-Ивановского района (Челябинская область) обвиненный в браконьерстве кандидат на место главы Олег Малахов 3 ноября не пришел на собственные выборы. Как URA.RU сообщил член выборной комиссии, сельский депутат Денис Ахметов, второй кандидат Марина Мирасова кандидатуру сняла.

«Выборы в Бедярыше признаны несостоявшимися. Малахов на заседание сельсовета не пришел, а Мирасова кандидатуру сняла», — отметил Ахметов.

Очередной конкурс назначен на 24 января. Конкурсная комиссия из представителей депутатского корпуса и района выберет двух кандидатов, которых изберут на заседании сельсовета. Документы от соискателей принимаются о 24 ноября.

В 2017 году Малахов привлекался по двум статьям уголовного кодекса за браконьерство. Он незаконно застрелил медведицу с двумя медвежатами, в результате чего был обязан выплатить судебный штраф в размере 10 тысяч рублей. Штраф был назначен по статье УК РФ о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов. В то же время по статье о незаконной охоте дело было прекращено в связи с истечением срока давности.

При подготовке материала URA.RU пыталось дозвониться до Малахова. Однако телефонная связь отсутствовала.

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В селе Бедярыш Катав-Ивановского района (Челябинская область) обвиненный в браконьерстве кандидат на место главы Олег Малахов 3 ноября не пришел на собственные выборы. Как URA.RU сообщил член выборной комиссии, сельский депутат Денис Ахметов, второй кандидат Марина Мирасова кандидатуру сняла. «Выборы в Бедярыше признаны несостоявшимися. Малахов на заседание сельсовета не пришел, а Мирасова кандидатуру сняла», — отметил Ахметов. Очередной конкурс назначен на 24 января. Конкурсная комиссия из представителей депутатского корпуса и района выберет двух кандидатов, которых изберут на заседании сельсовета. Документы от соискателей принимаются о 24 ноября. В 2017 году Малахов привлекался по двум статьям уголовного кодекса за браконьерство. Он незаконно застрелил медведицу с двумя медвежатами, в результате чего был обязан выплатить судебный штраф в размере 10 тысяч рублей. Штраф был назначен по статье УК РФ о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов. В то же время по статье о незаконной охоте дело было прекращено в связи с истечением срока давности. При подготовке материала URA.RU пыталось дозвониться до Малахова. Однако телефонная связь отсутствовала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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