Сыну челябинского экс-губернатора не удалось уволить своего финансового управляющего

Арбитражный суд Челябинской области отказал в ходатайстве сыну экс-губернатора Бориса Дубровского Александру, который требовал уволить своего финансового управляющего Павла Стешенцева. Об этом Стешенцев сообщил URA.RU.
«Суд счел неубедительными доводы должника от отстранении меня от должности. В ходатайстве Александру Дубровскому отказано», — заявил URA.RU финансовый управляющий.
Дубровский-младший в своем ходатайстве заявлял, что Стешенцев не уведомил банк о плане реструктуризации его долгов, то есть, по мнению сына экс-губернатора, проявил бездействие. Стешинцев в свою очередь отметил, что все необходимые уведомления были поданы.
Дубровский-младший стал банкротом в конце 2022 года, самостоятельно подав заявление о признании себя финансово несостоятельным. Часть его задолженности сформировалась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), главного актива семьи экс-губернатора. Фирму «Челябинскстройкомплект» (ЧСК) Александра Дубровского также признали банкротом. Сам Борис Дубровский был признан банкротом 19 июля 2023 года по иску конкурсного управляющего «Монтажника». Представители Дубровских со СМИ не общаются.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.