Сыну челябинского экс-губернатора не удалось уволить своего финансового управляющего

Александру Дубровскому не удалось уволить своего финансового управляющего
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Александру Дубровскому отказали в требовании уволить своего финансового управляющего Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области отказал в ходатайстве сыну экс-губернатора Бориса Дубровского Александру, который требовал уволить своего финансового управляющего Павла Стешенцева. Об этом Стешенцев сообщил URA.RU.

«Суд счел неубедительными доводы должника от отстранении меня от должности. В ходатайстве Александру Дубровскому отказано», — заявил URA.RU финансовый управляющий.

Дубровский-младший в своем ходатайстве заявлял, что Стешенцев не уведомил банк о плане реструктуризации его долгов, то есть, по мнению сына экс-губернатора, проявил бездействие. Стешинцев в свою очередь отметил, что все необходимые уведомления были поданы.

Дубровский-младший стал банкротом в конце 2022 года, самостоятельно подав заявление о признании себя финансово несостоятельным. Часть его задолженности сформировалась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), главного актива семьи экс-губернатора. Фирму «Челябинскстройкомплект» (ЧСК) Александра Дубровского также признали банкротом. Сам Борис Дубровский был признан банкротом 19 июля 2023 года по иску конкурсного управляющего «Монтажника». Представители Дубровских со СМИ не общаются.

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Арбитражный суд Челябинской области отказал в ходатайстве сыну экс-губернатора Бориса Дубровского Александру, который требовал уволить своего финансового управляющего Павла Стешенцева. Об этом Стешенцев сообщил URA.RU. «Суд счел неубедительными доводы должника от отстранении меня от должности. В ходатайстве Александру Дубровскому отказано», — заявил URA.RU финансовый управляющий. Дубровский-младший в своем ходатайстве заявлял, что Стешенцев не уведомил банк о плане реструктуризации его долгов, то есть, по мнению сына экс-губернатора, проявил бездействие. Стешинцев в свою очередь отметил, что все необходимые уведомления были поданы. Дубровский-младший стал банкротом в конце 2022 года, самостоятельно подав заявление о признании себя финансово несостоятельным. Часть его задолженности сформировалась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), главного актива семьи экс-губернатора. Фирму «Челябинскстройкомплект» (ЧСК) Александра Дубровского также признали банкротом. Сам Борис Дубровский был признан банкротом 19 июля 2023 года по иску конкурсного управляющего «Монтажника». Представители Дубровских со СМИ не общаются.
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