В Екатеринбурге студентам угрожают отчислением из-за снежных членов

Студентам Уральского политехнического колледжа (Екатеринбург), замеченным в лепке членов из снега, угрожают отчислениями. Информация об этом появилась в соцсетях 8 ноября.
«Завтра все, кто зафиксирован [во время лепки члена] на фото, должны присутствовать на совете профилактики у Нины Петровны Бехтиной в кабинете. Те, кто не подойдут, пойдут на отчисление», — говорится в опубликованном telegram-каналом «Свет» сообщении из якобы одного из студенческих чатов.
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями к директору колледжа Вячеславу Московкину и министру образования региона Юрию Биктуганову. На момент публикации заметки ответы получены не были.
Екатеринбург прославился снежными членами на всю страну. В конце октября первый фаллос появился около здания Уральского федерального университета в центре города на улице Ленина, 51. Далее члены стали появляться во всех остальных районах. Скандал даже вышел на федеральный уровень — депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рисовать члены на лбу тем, кто их лепит из снега.
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