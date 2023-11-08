В Екатеринбурге студентам угрожают отчислением из-за снежных членов

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Клипарт 5. ХМАО, студенческий билет, студенты
Студентов, которых заметили в «членолепии», могут отчислить Фото:

Студентам Уральского политехнического колледжа (Екатеринбург), замеченным в лепке членов из снега, угрожают отчислениями. Информация об этом появилась в соцсетях 8 ноября.

«Завтра все, кто зафиксирован [во время лепки члена] на фото, должны присутствовать на совете профилактики у Нины Петровны Бехтиной в кабинете. Те, кто не подойдут, пойдут на отчисление», — говорится в опубликованном telegram-каналом «Свет» сообщении из якобы одного из студенческих чатов.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями к директору колледжа Вячеславу Московкину и министру образования региона Юрию Биктуганову. На момент публикации заметки ответы получены не были.

Екатеринбург прославился снежными членами на всю страну. В конце октября первый фаллос появился около здания Уральского федерального университета в центре города на улице Ленина, 51. Далее члены стали появляться во всех остальных районах. Скандал даже вышел на федеральный уровень — депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рисовать члены на лбу тем, кто их лепит из снега.

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Студентам Уральского политехнического колледжа (Екатеринбург), замеченным в лепке членов из снега, угрожают отчислениями. Информация об этом появилась в соцсетях 8 ноября. «Завтра все, кто зафиксирован [во время лепки члена] на фото, должны присутствовать на совете профилактики у Нины Петровны Бехтиной в кабинете. Те, кто не подойдут, пойдут на отчисление», — говорится в опубликованном telegram-каналом «Свет» сообщении из якобы одного из студенческих чатов. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями к директору колледжа Вячеславу Московкину и министру образования региона Юрию Биктуганову. На момент публикации заметки ответы получены не были. Екатеринбург прославился снежными членами на всю страну. В конце октября первый фаллос появился около здания Уральского федерального университета в центре города на улице Ленина, 51. Далее члены стали появляться во всех остальных районах. Скандал даже вышел на федеральный уровень — депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рисовать члены на лбу тем, кто их лепит из снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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