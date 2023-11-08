В Екатеринбурге студентам угрожают отчислением из-за снежных членов

08 ноября 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Студентов, которых заметили в «членолепии», могут отчислить Фото: Александр Елизаров © URA.RU Студентам Уральского политехнического колледжа (Екатеринбург), замеченным в лепке членов из снега, угрожают отчислениями. Информация об этом появилась в соцсетях 8 ноября. «Завтра все, кто зафиксирован [во время лепки члена] на фото, должны присутствовать на совете профилактики у Нины Петровны Бехтиной в кабинете. Те, кто не подойдут, пойдут на отчисление», — говорится в опубликованном telegram-каналом «Свет» сообщении из якобы одного из студенческих чатов. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями к директору колледжа Вячеславу Московкину и министру образования региона Юрию Биктуганову. На момент публикации заметки ответы получены не были. Екатеринбург прославился снежными членами на всю страну. В конце октября первый фаллос появился около здания Уральского федерального университета в центре города на улице Ленина, 51. Далее члены стали появляться во всех остальных районах. Скандал даже вышел на федеральный уровень — депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рисовать члены на лбу тем, кто их лепит из снега.

Студентам Уральского политехнического колледжа (Екатеринбург), замеченным в лепке членов из снега, угрожают отчислениями. Информация об этом появилась в соцсетях 8 ноября. «Завтра все, кто зафиксирован [во время лепки члена] на фото, должны присутствовать на совете профилактики у Нины Петровны Бехтиной в кабинете. Те, кто не подойдут, пойдут на отчисление», — говорится в опубликованном telegram-каналом «Свет» сообщении из якобы одного из студенческих чатов. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями к директору колледжа Вячеславу Московкину и министру образования региона Юрию Биктуганову. На момент публикации заметки ответы получены не были. Екатеринбург прославился снежными членами на всю страну. В конце октября первый фаллос появился около здания Уральского федерального университета в центре города на улице Ленина, 51. Далее члены стали появляться во всех остальных районах. Скандал даже вышел на федеральный уровень — депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рисовать члены на лбу тем, кто их лепит из снега.